Lo Sport di Tutti a San Donato con le Olimpiadi dell’Inclusione, 12,13,14 Giugno a San Donato di Lecce

“Lo Sport per Tutti – Le Olimpiadi dell’inclusione 2026” che si terrà a San Donato di Puglia, il 12 -13 e 14 giugno. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, viene considerata, ormai a livello nazionale, un’occasione di grande rilevanza sportiva e sociale, per promuovere i valori dello sport e dell’inclusione.

Evento che, nel suo genere, si può considerare unico e “innovativo” poiché, durante le tre giornate, tremila atleti paralimpici e “normordotati”, provenienti non solo dalla Puglia, ma da tutta Italia, si esibiranno insieme nelle diverse disciplinesportive; sarà, pertanto, l’occasione concreta per dimostrare che tra le due categorie di sportivi non sussiste alcuna differenza. Ogni campione parteciperà con le sue abilità, secondo quella concezione che ha dato vita alla manifestazione stessa, eliminando la distinzione tra “giornata paralimpica” e “giornata dello Sport”.

Il programma prevede molte discipline: basket, baskin,minibasket, hand bike, powerchair football (calcio in carrozzina),tennis tavolo, tennis tavolo dal carrozzina, Raffa maschile, femminile e bambini, boccia paralimpica, pallavolo femminile e maschile, pallavolo paralimpica, Catch’n Serve Ball (Pallavolo delle Mamme), Minivolley, Volley misto, Sìtting Volley, danza, dance ability, fitness per le persone con disabilità, calcio non vedenti, calcio amputati, calcio giovanile, calcio femminile, calcio utenti psichiatrici, box , box paralimpica, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica dolce per anziani, arti marziali, Akido paralimpico, karate paralimpico, difesa personale per ragazzi disabili, pesistica paralimplica, basket in carrozzina, tennis, tennis in carrozzina, padel, pickleball, scherma, scherma paralimpica, ippoterapia, drone-racing, fitness (con esibizioni delle palestre), ciclismo, montain bike, atletica leggera, podismo, atletica leggera paralimpica, Skateboard, Rollerblade, ParkourBmx, Mx Motocross, tiro con l’arco paralimpico, rugby e skymano.

“Lo sport di tutti è considerato per la grande partecipazione di atleti e associazione provenienti da tutta Italia l’evento inclusivo più bello d’Italia, in grado di veicolare un forte messaggio –dichiara Riccardo Pellegrino, ideatore dell’evento e delegato dello sport e del Welfare e politiche di inclusione del comune Mi San Donato di Lecce – Lo sport deve appartenere a tutti, nei fatti e non a parole. Perché questo si realizzi è fondamentale praticare l’inclusione 365 giorni l’anno, portando avanti durante tutto l’anno dei progetti inclusivi che coinvolgano tutti senza differenze.Lo sport, sicuramente , può essere il motore principale per raggiungere una società sempre più inclusiva”.

“Lo sport per tutti” è un evento aperto a tutti, comprese le persone anziane, più fragili, con disabilità e i bambini “normodotati”. A questi ultimi sarà dedicata una particolare attenzione, potranno interagire direttamente con i campioni paralimpici, sarà, pertanto,una concreta possibilità per comprendere i limiti che gli stessi riescono a superare. In particolare, gli alunni delle scuole localisaranno presenti con i progetti sportivi che hanno realizzato durante l’anno scolastico.

Oltre a divulgare i valori dello sport e dell’inclusione, la stessa manifestazione si pone l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo turistica e la crescita del territorio; infatti, l’evento stesso rientra nella strategia regionali del Piano Strategico del Turismo ”Puglia365” e del Piano della Cultura “PiiiLCulturainPuglia”,finalizzata a incrementare l’attrattività della destinazione Puglia. In particolare, ci sarà un’area interamente dedicata alla promozione dei prodotti agroalimentari della Regione. Un discorso inserito quest’anno, per la prima volta, e che verrà approfondito nelle prossime edizioni, o durante eventi correlati ad hoc, dove gli stessi prodotti assumono un ruolo di primaria importanza nella dieta degli atleti, offrendo un mix unico di qualità, nutrienti essenziali e proprietà nutraceutiche ideali, per sostenere lo sforzo fisico e il recupero.

InVisibili ha deciso di prendere parte all’evento perché condivide in pieno la mission volta a porre le persone con disabilità al centro. Nella giornata conclusiva, il 14 al mattino, verrà proiettato il cortometraggio “Oltre il Buio”, pellicola, promossa dal nostro blog, che si inserisce bene nel contesto di “Lo Sport per tutti” perché anche la stessa vuole abbattere la differenza tra persone “normodotate” e quelle con disabilità. Raccontando, infatti, di una giovane donna che, in seguito a un incidente stradale, rimane in sedia a rotelle, desidera trasmettere il messaggio, secondo cui siamo tutti potenzialmente disabili; a causa di un incedente o di una malattia a chiunque può sopraggiungere una disabilità in qualsiasi momento della vita.

Anna Gioria