“Corruzione aggravata dal metodo mafioso”: chiesti 6 anni e 6 mesi di reclusione per assessore Guido

LECCE – Sei anni e sei mesi di reclusione con l’accusa di corruzione aggravata dal metodo mafioso. Suona così la richiesta di condanna invocata dalla procura di Napoli nei confronti dell’assessore al Welfare del Comune di Lecce, Andrea Guido, finito sul banco degli imputati – insieme ad altri 46 soggetti – nel processo nato dall’inchiesta sui presunti affari della Camorra (nello specifico il clan Moccia) sull’asse Puglia-Campania.

Materia scottante: secondo l’impianto accusatorio, il politico leccese avrebbe intascato 2mila e 500 euro dagli uomini di fiducia del clan partenopeo per favorire il sodalizio nell’aggiudicazione del servizio di raccolta dell’olio di origine alimentare esausto nel capoluogo salentino e nei comuni rientranti nel Consorzio dell’Aro 1/Le. A fungere da “intermediari” sarebbero stati Mario Salierno, 44enne di Napoli, e Giuseppe D’Elia, 55enne di Novoli, (quest’ultimo difeso dall’avvocato Gabriele Valentini e per i quali la richiesta è stata sempre di 6 anni e 6 mesi).

In questo modo, sarebbe stata esclusa la Isalppower oli srl che, in collaborazione con la Monteco, aveva gestito fino ad allora la raccolta di olio presso l’isola ecologica in città. Nonostante la sconfitta di Guido alle elezioni, nel giugno del 2017, la seconda tranche sarebbe stata comunque corrisposta.

Guido finì così ai domiciliari con un’ordinanza emessa dalla gip del tribunale di Napoli, Maria Luisa Miranda, con l’accusa di corruzione aggravata dall’aver agevolato “l’affermazione degli interessi economici e del potere economico-criminale del clan Moccia in Puglia”. Travolto dallo scandalo giudiziario, la carriera politica di Guido sembrava ormai giunta al capolinea: 139 giorni ai domiciliari; la successiva sospensione dal partito e dal consiglio comunale prima del reintegro con un provvedimento prefettizio – datato 13 settembre 2022 – grazie a un ricorso dei suoi avvocati, Andrea Sambati e Ivan Feola. Ma alle comunali di maggio del 2024, Lecce premiò comunque Guido, ottenendo 1.349 voti con l’Udc, ottenendo poi l’incarico di assessore al Welfare nell’attuale esecutivo capeggiato dalla sindaca Adriana Poli Bortone. La sentenza è attesa nei prossimi mesi dopo le arringhe degli avvocati che compongono il folto collegio difensivo.

Ma a stretto giro arriva una nota dell’assessore Andrea Guido che, al Corriere Salentino, esprime “piena fiducia nell’operato della magistratura. Confido in una sentenza di assoluzione. Dall’istruttoria dibattimentale del processo non sono emersi elementi significativi a mio carico, tant’è che i pubblici ministeri nella loro lunghissima requisitoria durata 5 udienze mi hanno dedicato appena pochi minuti. Mi auguro di uscire presto da questo incubo perché sono innocente.”