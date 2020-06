LECCE – “Attenzione per i professionisti.” E’ l’appello che parte dagli Avvocati di Lecce rivolto al Presidente della Regione Puglia. I professionisti iscritti alle casse private di previdenza sono restati esclusi dalle forme di sostegno al reddito a fondo perduto che il Governo ha messo in atto destinandole a tutta la platea dei lavoratori e delle imprese.

Chi soffre di queste difficoltà in particolare – dice l’Avvocato Giuseppe Gallo Consigliere dell’Ordine degli Avvocati nella lettera inviata al Governatore Emiliano che ha ricevuto numerose firme di adesione da parte dei Colleghi – sono proprio gli Avvocati.

La legislazione della emergenza ha di fatto bloccato ogni tipo di attività per un lungo periodo di tempo (dal 9 marzo all’11 maggio per effetto della sospensione prevista dall’art. 83 del DL 18/2020) mentre la cd. Fase 2 minaccia di prolungarla ulteriormente per le note difficoltà relative agli accessi alle cancellerie e ai rinvii delle udienze da settembre in poi: in sostanza attività bloccata per 6/7 mesi.

Il Presidente della Regione Puglia aveva annunciato, sul finire del mese di maggio, misure di sostegno a Fondo Perduto in favore dei Professionisti pugliesi con un Fondo “Start” il cui bando, che prevede l’appostamento di 125 ml. di euro, doveva essere pubblicato sul sito istituzionale il 4 luglio.

Si tratta di uno strumento già adottato da altre Regioni come Campania e Molise e che oggi consentirebbe soprattutto ai professionisti più giovani di riprendere lo svolgimento delle attività con qualche assillo di meno.

L’appello evidenza la disparità di trattamento riservata ai professionisti (pure equiparati dalla UE alle PMI) rispetto alle altre realtà produttive del paese ai quali sono stati destinati, anche con gravi ritardi, solo i cd. Bonus Covid 19 (€ 600 per marzo e aprile) erogati direttamente dalle rispettive Casse di Previdenza.

Insieme con la sollecitazione a non dimenticare la promessa di intervento gli Avvocati chiedono che la stessa risponda a criteri di massima inclusione possibile.