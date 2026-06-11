IV Tappa del Campionato Zonale Optimist: appuntamento il 14 giugno a Santa Caterina di Nardò

NARDÒ – Domenica 14 giugno 2026, nelle acque di Santa Caterina di Nardò, si svolgerà la IV Tappa del Campionato Zonale Optimist, importante appuntamento dedicato ai giovani velisti della classe Optimist, provenienti da tutta la zona.

L’evento, con partenza delle regate fissata alle ore 11:00 presso il Circolo Nautico La Lampara ASD, è organizzato dal Circolo Nautico La Lampara con il patrocinio del Comune di Nardò, in collaborazione con il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Tondo e con la Consulta dello Sport.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di crescita sportiva e formativa per i giovani atleti, promuovendo i valori della vela, della sana competizione e del rispetto per il mare.

«Siamo orgogliosi di ospitare una tappa così significativa del Campionato Zonale Optimist – dichiara il presidente del Circolo Nautico La Lampara, Domenico Falco –. Per il nostro circolo è un’occasione preziosa per valorizzare il territorio e sostenere i giovani che si avvicinano a questo meraviglioso sport. Ringrazio il Comune di Nardò, il Presidente del Consiglio Antonio Tondo e la Consulta dello Sport per la collaborazione e il supporto. Auguro a tutti i partecipanti una giornata di sport, divertimento e fair play, accompagnati da un buon vento.»

Il Circolo Nautico La Lampara invita cittadini, appassionati e famiglie a partecipare e a sostenere i giovani velisti protagonisti di questa giornata di sport e passione per il mare.