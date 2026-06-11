“Costellazioni: Il Risveglio delle Piume Stellari” a Torre dell’Orso

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Si narra che, prima ancora che le stelle trovassero il loro posto nel firmamento, esistessero soltanto piume sospese nel vuoto. Erano frammenti di luce primordiale, portatrici di memorie antiche e possibilità future. Quando iniziarono a vibrare, il cielo si accese: nacquero così le prime costellazioni.

Nel 2026, quelle piume tornano a risvegliarsi sulla marina di Torre dell’Orso durante la V edizione della residenza artistica BAROQUE BLUE con il progetto “Costellazioni: Il Risveglio delle Piume Stellari”, guidato dalla cura visionaria di Dores Sacquegna e organizzato da Primo Piano LivinGallery. Il percorso si compie il 25 giugno con “La Piuma dell’Alleanza”, un momento conclusivo che celebra l’incontro tra gli artisti, il territorio e il cielo in trasformazione.

Un atlante di luce e metamorfosi

“Costellazioni: Il Risveglio delle Piume Stellari” è un viaggio nella soglia sottile tra fragilità e immensità. Ogni artista riceve un archetipo, una piuma‑direzione, un seme di visione che diventa bussola, specchio, promessa. Le traiettorie non si sommano: si amplificano, come onde che si riconoscono nello stesso mare. Torre dell’Orso si fa porto simbolico: la roccia custodisce la memoria, il mare l’origine, il vento il messaggio, la notte la rivelazione. È un territorio che porta nel paesaggio la memoria del cielo. Qui gli artisti si muovono come stelle in metamorfosi, chiamati a incarnare un gesto che è insieme intimo e cosmico.

A guidare il viaggio è Dores Sacquegna, nel ruolo di cartografa cosmica. Con Maria Maddalena Armenise attiva la Piuma dell’Alleanza, eco della stella polare, che segna il compimento del percorso delle otto piume stellari (la piuma del Custode, del Mare, del Suono, del Viandante, dell’Oracolo, del Silenzio e del Fuoco). Piume che diventano cammini nel paesaggio che ispirano gli artisti nella realizzazione delle loro opere in loco. Un atlante di luce che prende forma attraverso gesti, presenze e arte contemporanea.

Le stelle del viaggio e le quattro fasi del rito

Diciassette artisti/archetipi – nove internazionali e otto pugliesi – compongono un cielo in movimento. Gli artisti internazionali portano visioni mobili, metamorfosi, soglie, memorie fluide: sono le stelle erranti, energie che attraversano e aprono i confini. Ne fanno parte: Nancy Barwell, Philip Barwell, Lark Pilinsky, Laurence Vittes, Tatiana Yartseva, Victoria Williamson, Julie Moss, Amanda Keegan e Karen Partridge. Gli artisti pugliesi custodiscono radici, materia, simboli, densità. Sono le stelle fisse, le energie che sostengono, che strutturano, che radicano, formando un “corpo cosmico” in equilibrio con le traiettorie mobili degli ospiti internazionali. Ne fanno parte: Maria Maddalena Armenise, Ugo Bordanza, Claudio Rizzo, Gabriella Marra, Gianni Chiriatti, Alberto Nick Bolettieri, Daniela Cecere e Claudio Longo.

Il viaggio è suddiviso in quattro fasi tra partenza, sosta, immersione e approdo. Quando il gruppo entra nel proprio archetipo, dialoga con il territorio, attraversa il ritmo del Solstizio e nella sosta si riconosce come corpo cosmico. In questa fase prendono avvio una serie di interventi, che culminano nella serata del 19 giugno con la performance “OTTO: Le risonanze del colore errante”, con le note acustiche ed elettroniche del musicista e polistrumentista m° Alberto Nick Bolettieri in una sound painting interattiva e ritmata in dialogo con l’artista Daniela Cecere.

Il 25 giugno la cerimonia finale della Piuma dell’Alleanza sigilla il viaggio: una piuma che diventa ponte, un cielo che si apre e le traiettorie individuali si intrecciano in un’unica mappa luminosa. Un paesaggio di pura magia, in cui cielo e terra, gesto e respiro, arte e rito si incontrano in un’unica vibrazione. In mostra le opere realizzate dagli artisti durante la residenza, guidati e presentati da Dores Sacquegna.

La piuma si accende con Il canto degli archetipi: Il corpo cosmico, condotto da Maria Maddalena Armenise e dall’assolo Meditazione sull’integrazione: Ritmo cantico dei cicli celesti eseguito dal m° Alberto Nick Bolettieri e prosegue con le percussioni di Francesco Perrone con La voce archetipica della Terra. La serata si conclude con la Flag Dinner e il Welcome Drink in un momento conviviale che celebra l’alleanza tra culture, presenze e visioni.

BAROQUE BLUE 2026 – Via Risorgimento snc/Via Matteotti 36, Torre Dell’Orso, marina di Melendugno (Lecce)

INGRESSO LIBERO 25 GIUGNO DALLE ORE 19:00