Giornate Europee dell’Archeologia a Torre Guaceto

TORRE GUACETO – Il weekend del 12, 13 e 14 Giugno, la Riserva Naturale di Torre Guaceto sarà scenario di un’esperienza formativa coinvolgente, a stretto contatto con la natura e il patrimonio storico. Le attività si svolgeranno all’interno della Riserva Naturale di Torre Guaceto, con la possibilità di visitare anche il Laboratorio di Archeologia presso il Centro Visite Al Gawsit a Serranova, al cui interno i visitatori potranno analizzare i reperti raccolti durante le attività di scavo.

VISITA AL CANTIERE DI SCAVO E AL LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA – VENERDÌ 12 GIUGNO

A cura degli archeologi e degli studenti dell’Università del Salento.

Un’occasione unica per osservare le attività di scavo, apprendere e conoscere le metodologie di ricerca archeologica e scoprire la necropoli a cremazione attualmente in fase di esplorazione. La necropoli, databile all’Età del Bronzo (II millennio a.C.), è oggetto di indagine sistematica dal 2021. Le ricerche sono condotte dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, sotto la direzione scientifica del professore Teodoro Scarano, in accordo con la Soprintendenza. Sarà inoltre possibile poter visitare il Laboratorio di Archeologia (Borgata Serranova) e osservare tutte le attività di processamento dei materiali provenienti dalla scavo, in particolare modo il microscavo dell’urne cinerarie ed il restauro dei manufatti di corredo in bronzo.

Orari

Visita al cantiere di scavo | ore 9:00 – 12:30

Visita al Laboratorio di Archeologia | ore 9:00 – 12:30 – 16:00 – 17: 00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione. Si precisa che il raggiungimento dell’area di scavo dovrà avvenire in maniera autonoma, per ricevere le indicazioni logistiche è necessario contattare la Cooperativa Thalassia al numero +39 3319277579 (Whatsapp attivo).

ARCHEOWALKING – SABATO 13 E DOMENICA 14 – ORE 9:30

A cura della Cooperativa Thalassia.

Un cammino guidato della durata di tre ore nel cuore della Riserva, alla scoperta dei luoghi e delle testimonianze archeologiche che caratterizzano questo paesaggio costiero. La passeggiata prevede una pausa con bagno al mare per garantire un’esperienza che unisce storia, natura e relax.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

L’attività è a pagamento con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati ad un numero massimo di 16 persone. Il trasporto è incluso e avviene con i mezzi della Riserva.

Per info e prenotazioni:

– Cellulare +39 3319277579 (Whatsapp attivo).

– Prenotazioni online www.cooperativathalassia.it/calendario