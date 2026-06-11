NARDO’ (Lecce) – Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale e del gruppo “Tempo di Esser Madri” nella promozione di iniziative dedicate alla famiglia, all’infanzia e alla genitorialità. Sabato 13 giugno, alle ore 19, presso l’Orto Botanico (via Lata), si terrà l’incontro sul tema Figli cercati e figli accolti: quando la legge incontra la vita, un momento di confronto e riflessione sul tema dell’adozione e sull’importanza dell’accoglienza familiare.

“L’attenzione verso l’infanzia e la famiglia rappresenta una priorità per la nostra amministrazione – spiega la vicesindaca con delega ai Servizi Sociali Maria Grazia Sodero – creare occasioni di dialogo e approfondimento significa contribuire alla crescita culturale della comunità e rafforzare quella rete di sostegno che ogni genitore dovrebbe poter trovare attorno a sé. Parlare di adozione significa parlare di accoglienza, di diritti, di amore e di responsabilità, valori che meritano di essere approfonditi e condivisi. Per questo sosteniamo con convinzione iniziative che aiutano le famiglie a sentirsi meno sole e più consapevoli nel loro percorso educativo”.

“Ringrazio l’assessore Pierpaolo Giuri per il supporto e la sensibilità dimostrati nell’organizzazione di un evento – dichiara la consigliera con delega alle Politiche per l’infanzia Maria Giulia Manieri Elia – che rappresenta un tassello di un percorso più ampio che stiamo costruendo insieme al gruppo “Tempo di Esser Madri”, con l’obiettivo di mettere al centro bambini e famiglie e il loro benessere. Negli ultimi anni abbiamo promosso momenti di incontro, informazione e condivisione dedicati alla maternità, alla genitorialità e alla crescita dei figli, convinti che una comunità più forte sia una comunità che investe sulle relazioni e sull’educazione. Sostenere i genitori, biologici o adottivi, significa offrire loro non soltanto strumenti materiali, ma anche occasioni di crescita, affinché possano affrontare con maggiore consapevolezza il meraviglioso e complesso compito di educare e accompagnare i propri figli nel loro percorso di vita”.

L’incontro vedrà la partecipazione di professionisti ed esperti che offriranno il proprio contributo da diverse prospettive, affiancando anche testimonianze dirette ed esperienze di vita. Interverranno, tra gli altri, Maria Rita Verardo, già presidente del Tribunale per i Minorenni di Lecce, Teresa Romano, madre adottiva, Laura Inguscio, educatrice perinatale, Debora Traficante, psicologa e psicoterapeuta, e l’artista Salvatore Vantaggiato. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza.

“Non sarà un convegno tecnico né un appuntamento riservato agli addetti ai lavori – spiega Stefania Re, coordinatrice di Tempo di Esser Madri – ma un incontro divulgativo e accessibile a tutti, durante il quale i relatori porteranno il proprio bagaglio professionale e umano, raccontando aspetti diversi delle proprie esperienze. Sarà un’occasione per conoscere meglio un tema spesso poco approfondito, ascoltare esperienze, porre domande e riflettere insieme sul significato dell’accoglienza e della genitorialità. L’obiettivo è contribuire a diffondere una maggiore cultura dell’infanzia e del sostegno alle famiglie. Crediamo che accompagnare i genitori nel loro percorso, indipendentemente dal fatto che abbiano figli biologici o adottivi, sia una responsabilità collettiva. Una comunità attenta ai bambini è una comunità che investe sul proprio futuro e che mette le persone nelle condizioni migliori per crescere, educare e costruire relazioni solide e consapevoli”.