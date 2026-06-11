Sabato 20 e domenica 21 giugno torna Apulia Sport Convention a Gallipoli per la sua settima edizione

GALLIPOLI (Lecce) – Il 20 e 21 giugno 2026, ritorna a Gallipoli l’Apulia Sport Convention, l’evento multidisciplinare che si è ormai consolidato come il più importante appuntamento sportivo del mezzogiorno giunto quest’anno alla sua settima edizione. Con una superficie operativa senza precedenti che coinvolge il Raffo Parco Gondar, lo Stadio Comunale A. Bianco, le spiagge e il Parco Naturale, e un’apertura dei cancelli fissata per le ore 9:00, la manifestazione si prepara ad accogliere migliaia di atleti, famiglie e semplici curiosi per un weekend dove il superamento dei propri limiti e la cultura del benessere diventano protagonisti assoluti.

L’edizione 2026 vede più di 50 attività distinte tra discipline sportive individuali, sport di squadra, fitness, arti marziali, attività speciali ed eventi con ospiti e vanta la partecipazione di icone dello sport e della danza di livello mondiale che rendono l’evento un polo d’attrazione unico in Italia. Il leggendario pluricampione olimpico Jury Chechi terrà un esclusivo workshop incentrato sulla forza e sulla tecnica, svelando i segreti che lo hanno reso il “Signore degli Anelli”. Il mondo coreutico sarà invece nobilitato sabato 20 dal premio Dance Elite, contest nazionale di danza dedicato ai giovani talenti delle discipline classico, moderno, contemporaneo e hip hop, che vedrà la partecipazione di scuole e ballerini provenienti da diverse regioni italiane. Il contest vedrà tra i giudici Alessandra Celentano, figura di riferimento della danza professionale che incontrerà i partecipanti in un attesissimo momento di confronto, Emanuel Lo, Marcello Sacchetta e Banana.

Il fitness trainers team completo è composto da Gil Lopes, Gaudi Calabrese, Elisabetta della Corte, Jonny Cabezas, Lenka Matasova, Alessandro Froilich, Luca Anzano, Anca Elena Har, Guillermo Gonzalez Vega, Edward Sanchez.

L’architettura della convention è stata progettata per offrire un’esperienza immersiva totale attraverso la creazione di sei grandi aree tematiche interconnesse.

Gli appassionati del combattimento troveranno pane per i loro denti nell’Area Combat, dotata di ring e gabbie regolamentari per discipline come MMA, Muay Thai, Kick Boxing, Karate, Taekwondo e Brazilian Jiu-Jitsu. Parallelamente, l’Area Fitness & Stage proporrà le ultime tendenze del group training come Zumba, Glam Dance e Functional Flowemotion, mentre chi cerca la concentrazione potrà rifugiarsi nell’Area Olistica per sessioni di Postural Yoga Therapy e Pilates.

L’offerta tecnica complessiva è vastissima e include approfondimenti su Krav Maga, Mim-Ipopressiva, Ginnastica Posturale, Pole Dance e molto altro, il tutto supportato da partner d’eccellenza e federazioni nazionali come la FIPE. Non mancheranno l’adrenalina dell’Area Extreme & Urban, con lo skate, il roller freestyle e le acrobazie dei tessuti aerei, e l’Area Espositiva dove scoprire le ultime novità nel campo dell’integrazione e della tecnologia per la salute. Questa visione si affianca a competizioni tecniche di grande spessore, tra cui la gara ad ostacoli Extreme Survival OCR, che si diramerà tra Parco Gondar, la strada vicinale del Carmine, il bosco attiguo e il lungomare Galileo Galilei, offrendo la possibilità al pubblico presente lungo il percorso di assistere e tifare attivamente per gli atleti.

Un pilastro fondamentale di Apulia Sport Convention rimane l’impegno sociale e la promozione di uno sport davvero per tutti. La manifestazione ribadisce la sua anima inclusiva attraverso momenti di altissimo valore simbolico, come le sfide di basket 3 contro 3 in carrozzina e le Walking Silent dedicate alla disabilità, alla terza età e ai bambini, dimostrando come la passione atletica non conosca barriere.

Nello specifico, la Walking Kids, un format di attività fisica dinamica e divertente a ritmo di musica in cuffia, è interamente dedicato ai più piccoli, che potranno partecipare gratuitamente nella mattinata di domenica per vivere un’esperienza di sport e condivisione.

Dedicato ai più giovani, inoltre, il 3° Trofeo Parco Gondar di calcio che si terrà in entrambi i giorni all’interno dello Stadio A. Bianco e i percorsi formativi specifici del Goalkeeper Summer Training per i giovani portieri, ai quali si può assistere gratuitamente.

Tra le tante attività che animeranno l’Apulia Sport Convention 2026, non poteva mancare una delle tradizioni più spettacolari e coinvolgenti del nostro territorio: il Palo della Cuccagna! L’attività sarà organizzata e gestita dalla squadra di professionisti “Madonna di San Fili – Palo della Cuccagna” di Monteroni di Lecce, protagonisti di importanti manifestazioni nazionali, del programma “Salento in Cima alla Cuccagna” e del celebre Guinness World Record andato in onda su Canale 5. Bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi gratuitamente nella scalata del palo, seguiti e assistiti dagli esperti della squadra, vivendo un’esperienza divertente, sicura e ricca di tradizione. Una sfida aperta a tutti, tra equilibrio, tecnica, divertimento e spirito di squadra!

Tutte le discipline e Attività Sportive:

3º Trofeo Parco Gondar (Calcio), Postural Yoga Therapy, Step, Yoga, Walking & Tone, Mim-Ipopressiva, Pilates, K-1, FIPE (Federazione Pesistica Italiana), Group Cycling, Capoeira, Zumba, Glam Dance, Insany T, MMA, Judo, Karate, Taekwondo, Kick Boxing & Difesa Personale, Boxe, BJJ, Muay Thai, Gallipoli Throwdown, T-Bow, Latin Cross, Super Jump, Tessuti Aerei, Skate, Roller Freestyle, Functional Flowemotion, Jump Rope, Attività dimostrativa di arrampicata e combattimento militare corpo a corpo, IPATH.

Attività Speciali e Ospiti:

Kick & Burn by Breathe, Street Basket, Cerchi Aerei, Rugby, Aerobica, Volley, Calisthenics, Silent Energy, Functional Step, BeCreative Workout, Antigravity Flying, Meet and Greet con Alessandra Celentano, Arena Cage – Gara di MMA, Workshop con Jury Chechi, Premio Dance Elite Contest di Danza, Express Connect Dance – Stage con Saretta Wayne, Goalkeeper Summer Training (Formazione per portieri), Basket 3 vs 3 in carrozzina, Silent Walk dedicata alla disabilità, Extreme Survival – Gara OCR.

Il benessere del corpo incontra la meraviglia del paesaggio laddove il mare della Puglia tocca la terra. A Gallipoli, l’Apulia Sport Convention celebra il connubio perfetto tra attività fisica e natura, offrendo a sportivi e appassionati un’esperienza rigenerante a 360 gradi. Tra spiagge dorate e panorami mozzafiato, la città diventa lo scenario d’eccezione per vivere lo sport all’aperto, accarezzati dalla brezza marina. Ma la Convention è anche l’occasione perfetta per staccare la spina: basta un attimo per passare dal movimento al relax assoluto, passeggiando tra le storiche mura del borgo antico, pianificando un’escursione sotto costa o assaporando i piatti tipici nei locali del centro. Sotto il sole del Salento, lo sport diventa pura magia.