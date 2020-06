GALATONE – L’Assessore alle Politiche Urbanistiche Caterina Dorato e il sindaco Flavio Filoni commentano la questione del piano coste: “Siamo convinti che il nostro tratto di costa necessita di essere tutelato e valorizzato, e da queste considerazioni siamo partiti quando abbiamo immaginato e pensato il nostro Piano Coste.

Ecco perché abbiamo adottato con delibera di G.M. n. 76 del 28.03.2019, un Piano Coste che mira alla protezione dell’ambiente naturale e al recupero di un tratto di costa che ormai da anni versa in una condizione di degrado; un Piano che al contempo si pone come obiettivo lo sviluppo socio – economico dell’area costiera, uno sviluppo di qualità e sostenibile, ovvero la promozione e la fruizione della costa in armonia con il contesto e con la natura del luogo.

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo individuato al centro del litorale un sito concedibile per spiaggia libera con servizi al fine di garantire pulizia, servizi e manutenzione per l’intero tratto costiero. Il resto del litorale viene lasciato alla libera fruizione mediante la previsione di una serie di passerelle in legno.

In un primo momento la Regione Puglia pur esprimendo formalmente un parere favorevole al P.C.C., nella sostanza, lo bocciava, prescrivendo che non poteva essere rilasciata la concessione demaniale per la spiaggia libera con servizi, unico sito concedibile previsto dal P.C.C..

L’Amministrazione Comunale, convinta però della assoluta legittimità delle previsioni contenute nel PCC e nella convinzione che lo strumento di pianificazione della costa è l’unico che può garantire la salvaguardia, il godimento del bene da parte della collettività e al contempo un adeguato sviluppo socio-economico, rivolgendosi all’Avv. Paolo Gaballo congiuntamente all’Avvocatura Comunale, decideva di impugnare la determinazione regionale al TAR Lecce.

Ricevuto il ricorso, la Regione Puglia ha rivisto la sua decisione e nella giornata odierna, ha emanato una nuova determinazione che consente il rilascio della concessione della spiaggia libera con servizi

Ora, l’iter del P.C.C. di Galatone potrà procedere spedito verso l’approvazione definitiva che consentirà finalmente la valorizzazione e, nel contempo, la tutela del tratto di costa.

Oggi, quindi, un altro importante traguardo è stato raggiunto dall’Amministrazione Filoni, da sempre convinta della necessità di una programmazione e pianificazione che tuteli appieno il territorio, garantendo al contempo un pieno sviluppo delle sue potenzialità in termini socio-economici”.