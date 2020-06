“Ill.mo Signor Presidente, Sottoponiamo alla Sua attenzione un tema che merita di entrare a pieno titolo nel dibattito sul rilancio dell’Italia per la sua rilevanza sociale, economica e ambientale: la regolamentazione della produzione, della vendita e del consumo della cannabis”. Inizia così la missiva inoltrata da ben 100 parlamentari al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per aprire il dibattito sulla legalizzazione della Cannabis agli Stati Generali dell’Economia. Tra i firmatari il parlamentare pentastellato salentino Leonardo Donno, che dopo aver reso pubblica l’inziativa sui social, è stato vittima di feroci insulti e angherie. A lui sono stati dedicati anche meme ben poco edificanti.

Andiamo con ordine.

Nelle lettera indirizzata a Conte i 100 firmatari spiegano che “le politiche repressive in materia si sono dimostrate del tutto inefficaci rispetto agli obiettivi che intendevano perseguire. Lo dimostrano i dati: negli anni il proibizionismo non ha minimamente ostacolato un mercato che conta, solo in Italia, oltre 6 milioni di consumatori. Al contrario, ha assicurato alle mafie il controllo di un traffico immenso, i cui proventi miliardari contribuiscono a finanziare altre attività illecite come usura, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio.

La legalizzazione della cannabis è già realtà in molti Stati nel mondo-continuano- Stati Uniti, Canada, Uruguay e Spagna, solo per citarne alcuni. È tempo di affrontare il tema con responsabilità e lungimiranza anche in Italia. Consideriamo la legalizzazione per quella che è: l’opportunità di infliggere un duro colpo alla criminalità organizzata, creando e governando un nuovo e virtuoso settore economico. Un’intera filiera produttiva radicata nell’agricoltura con diramazioni sinergiche in ogni altro settore dell’economia”.

A supporto della tesi si fa poi riferimento agli studi in materia del Prof. Marco Rossi dell’Università della Sapienza (ascoltato in Commissione Giustizia), secondo cui “la regolamentazione della cannabis genererebbe un beneficio per le casse dello Stato di 10 miliardi di euro: 2 miliardi derivanti dai risparmi dall’applicazione della normativa di repressione e 8 miliardi di nuovo gettito fiscale. Gli studi dell’Università di Messina stimano un gettito tra 6 e 8,7 miliardi all’anno. In generale si prevede un aumento percentuale del PIL compreso tra il 1,20% e il 2,34%, con evidenti ricadute positive sul debito pubblico e sui parametri di stabilità economico-finanziaria del Paese.

Vanno altresì considerati i risparmi legati alla diminuzione dei reati -aggiungono- con il conseguente alleggerimento del lavoro dei tribunali e un generale miglioramento del sistema penitenziario, sia per gli operatori che per i detenuti. Nonostante presenti una pericolosità inferiore rispetto ad altri prodotti legali attualmente in commercio, la cannabis è in assoluto la sostanza più perseguita sotto il profilo dei controlli, dei mezzi, degli uomini impiegati e dei processi istruiti”.

Non solo. Secondo gli stessi studi “i posti di lavoro generati potrebbero superare le 350 mila unità. Ne è un esempio il settore della canapa industriale, dove in soli tre anni si è creata una filiera produttiva che garantisce occupazione a circa 10 mila operatori e in cui sono attive più di 3 mila imprese”.

Ebbene, dopo aver reso nota sui social la partecipazione a questa battaglia, il parlamentare pentastellato salentino è stato vittima di attacchi, insulti e caricature poco piacevoli, per i quali la pagina “Giovani a 5 Stelle” ha già manifestato solidarietà al portavoce. Tacciato come una sorta di “spacciatore”, è stato vittima di insulti rivolti alla sua persona e non soltanto al ruolo politico che attualmente ricopre.

«Fermo restando il diritto alla satira, e non al sarcasmo, sia chiaro -commenta Donno- questo episodio conferma quanta poca preparazione e conoscenza ci sia sul tema. Gli insulti e le offese, lungi dall’essere critiche costruttive che avrei ben volentieri accettato come sempre, hanno solo rafforzato le convizioni che sono ben espresse nella lettera inviata al nostro Presidente del Consiglio. Alla luce di quanto accaduto credo che una buona campagna di comunicazione e d’informazione sia fondamentale. Per questo avvieremo, insieme ai colleghi 5 Stelle, una serie di incontri sul tema, per scongiurare paure e reticenze infondante e che, come dimostra l’episodio, sfociano ben presto nell’odio sociale».