SALENTO – Zero nuovi contagi in provincia di Lecce e nessun decesso in tutta la regione, in cui è stata accertata la positività al Covid-19 soltanto in una persona, residente in provincia di Bari. Per la prima volta i ricoverati sono meno di cento, 98 in totale, di cui lo 0,6 percento sono ancora in terapia intensiva. Su 698 casi attualmente positivi ben 600 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei guariti sale ancora: 3289 dall’inizio della pandemia.

In provincia di Lecce “sorride” il comune di Copertino, che stando alla mappa epidemiologica della Regione Puglia e della Protezione Civile non ha più persone positive al virus sul proprio territorio: Copertino è stato uno dei focolai del Covid-19, con contagi avvenuti soprattutto in ambito ospedaliero a causa della positività di un infermiere.

Ecco la ripartizione degli attualmente positivi, stando al bollettino epidemiologico di oggi 8 giugno 2020. I comuni degli attualmente positivi secondo l’Asl sono differenti (qui il link)

Da 6 a 10 attualmente positivi: Lecce

Da 1 a 5 attualmente positivi: Taurisano, Gallipoli, Poggiardo, Giurdignano, Scorrano, Cutrofiano, Collepasso, Galatone, Galatina, Soleto, Nardò, Leverano, Corigliano d’Otranto, Cursi, Carpignano Salentino, Melendugno, Vernole, Lizzanello, San Pietro in Lama, Surbo, Squinzano, Campi Salentina.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 8 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.233 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo un caso in provincia di Bari.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 133.164 test.

Il totale dei casi positivi Covid-19 in Puglia è di 4.512, così suddivisi:

1.489 nella provincia di Bari;

380 nella provincia di Bat;

653 nella provincia di Brindisi;

1.162 nella provincia di Foggia;

519 nella provincia di Lecce;

281 nella provincia di Taranto;

28 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.