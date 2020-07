PUGLIA – L’indagine “Governace pool 2020” di Noto, pubblicata sul Sole 24 Ore, sonda il gradimento degli amministratori locali e registra un calo per il governatore della Puglia Michele Emiliano, mentre per il sindaco di Lecce, Carlo Maria Salvemini, c’è una lievissima crescita. Dominano la classifica il governatore Zaia e il sindaco di Bari, Antonio De Caro: il protagonismo in fase covid ha pagato. La loro immagine sui media nazionali ha avuto un impatto positivo. È andata diversamente per il governatore lombardo, Attilio Fontana, che ha perso oltre 4 punti. Ma il calo più vistoso rispetto al giorno dell’elezione lo ha subito Michele Emiliano, che è sceso di 7,1 punti. La differenza di gradimento rispetto ai voti presi il giorno delle elezioni (che si svolsero nel 2015) per la Puglia è la più larga di tutti: Emiliano si ferma al 40 per cento del gradimento, diventando il 17 esimo governatore in classifica.

È molto distante dal suo collega sindaco di Bari, Antonio Decaro, ma Carlo Salvemini può consolarsi con un +0,8 rispetto al giorno della sua elezione. Il gradimento del sindaco di Lecce si ferma al 71 esimo posto e guarda dal basso il suo collega di coalizione barese, che svetta al primo posto, con un +3.1, naturalmente aiutato da un’esposizione mediatica straordinaria in questi mesi (spesso ospite della D’Urso in veste di “moralizzatore” dei cittadini nel periodo covid). Il campione utilizzato è di mille elettori in ogni Regione e Comune, disaggregati per sesso, età e area di residenza. Le interviste risalgono al periodo che va dal 5 al 30 giugno 2020. Le modalità di somministrazione dei questionari: le interviste sono state effettuate con sistemi misti. Il margine di errore è di “+0 -4%”.