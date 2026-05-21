Pala e Quarta Colosso protestano per i nuovi limiti alle strutture extra alberghiere che penalizzano i piccoli proprietari: “Pronti a opporci in tutte le sedi”

Nuovo scontro politico sul futuro del turismo extra alberghiero in Puglia. Nel mirino di Lecce Futura e dell’intergruppo Grande Lecce finisce la proposta di legge regionale che, secondo i consiglieri Luigi Quarta Colosso e Giorgio Pala, rischia di penalizzare pesantemente il comparto dei bed and breakfast, affittacamere e case vacanze. Un attacco diretto al presidente della Regione Antonio Decaro e alla giunta regionale, accusati di voler introdurre limitazioni che colpirebbero piccoli e medi imprenditori, oltre ai proprietari di immobili impegnati nell’attività ricettiva. Secondo gli esponenti politici, il provvedimento rappresenterebbe “una forte limitazione della libera azione economica”, con il rischio di comprimere il diritto dei proprietari di utilizzare le proprie abitazioni per attività imprenditoriali legate al turismo. “Come spesso accade il centrosinistra colpisce i piccoli e medi imprenditori ed i proprietari di casa”, sostengono Quarta Colosso e Pala, parlando di una vera e propria “ossessione della sinistra italiana”.

Nel comunicato viene ricordato il peso strategico del turismo per l’economia pugliese, già messa a dura prova negli ultimi anni dalle conseguenze della xylella e dagli effetti del cambiamento climatico. Per questo motivo, secondo i consiglieri, introdurre nuovi vincoli sulle strutture extra alberghiere significherebbe colpire un settore fondamentale dell’economia regionale e dell’indotto collegato. A sostegno della loro posizione viene richiamato anche l’intervento del ministro Matteo Salvini, che avrebbe ammonito Decaro ricordando che “la proprietà privata è sacra”. Nel testo si fa inoltre riferimento al Code Napoléon del 1804 come momento storico fondamentale per l’affermazione del concetto moderno e liberale di proprietà privata, principio che, secondo gli esponenti di Lecce Futura, sarebbe oggi messo in discussione dalle nuove restrizioni ipotizzate dalla Regione.

Quarta Colosso e Pala puntano poi il dito contro la pressione fiscale sugli immobili, sostenendo che molti proprietari riescano a sostenere il peso delle imposte proprio grazie ai redditi derivanti dalle attività turistiche. “Impedire ai proprietari lo svolgimento dell’attività turistica significherebbe, in molti casi, togliere a tanti cittadini la possibilità di pagare le esose imposte”, affermano nel documento, denunciando un attacco diretto al concetto stesso di proprietà privata. Nel comunicato viene inoltre difeso il modello di accoglienza diffusa che negli anni ha caratterizzato la Puglia, descritto come un tratto identitario della cultura popolare regionale e particolarmente apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo.

Da qui la promessa di una battaglia politica “in tutte le sedi”, al fianco delle associazioni di categoria del territorio leccese, contro una visione definita “opposta ai principi liberali”. Infine, gli esponenti di Lecce Futura annunciano la richiesta al presidente della Commissione Attività Produttive, Bronek Pankiewicz, di convocare l’assessore regionale competente e le associazioni di categoria per approfondire il contenuto della proposta normativa e le possibili ricadute sul comparto turistico pugliese.