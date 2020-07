PUGLIA – “45 milioni di euro per sostenere il settore dell’industria tessile, di moda e di accessori, fiore all’occhiello del Made in Italy: , con l’approvazione dei nostri emendamenti a prima firma Gelmini al Dl Rilancio in Commissione Bilancio, abbiamo raggiunto un importantissimo risultato per tutte le nostre aziende.” Dichiarano il commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, e il vice commissario, il senatore Dario Damiani.

Con la nostra proposta sarà possibile per le imprese, specialmente le start up di giovani e quelle investono nel design e nella creazione, di ottenere contributi a fondo perduto fino al 50% dell’importo complessivo. Non solo: uno dei nostri tre emendamenti approvati prevede il credito d’imposta per le spese sostenute per partecipare a manifestazioni e fiere commerciali che non si sono tenute a causa del Covid-19 con una dotazione di ben 30 milioni di euro. E ancora: approvato anche l’emendamento per sostenere le imprese per le rimanenze finali di magazzino.

Verrà istituito, quindi, presso il ministero dello Sviluppo economico, un Fondo per il design e la creazione, denominato ‘Fondo ClusterTma, tessile, moda e accessori’. Vogliamo aiutare, così, imprese e commercianti a risalire dopo la batosta del lockdown: è una risposta importante per un indotto che rende grande il nostro Paese nel mondo e produce ricchezza e posti di lavoro grazie alla creatività e al talento italiano. Ci auguriamo di dare un impulso forte anche e soprattutto alle aziende e commercianti della nostra Puglia”.