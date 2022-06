Covid, 19enne positivo, un inferno in famiglia: “Mio figlio 15 enne negativo, ma emarginato e bullizzato”

SQUINZANO – L’ignoranza funzionale (incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni) aumenta la paura e le reazioni violente, ma è necessario spiegare che chi si ammala di covid non dev’essere colpevolizzato (a meno che non si tratti di gente che nonostante sia in quarantena non rispetti l’isolamento a casa), anche perché può accadere a chiunque. Questi giorni si sono trasformati in un incubo per la famiglia del 19 enne risultato positivo dopo uno di quei famosi “viaggi-evento” di maturità, che lui ha fatto con 5 compagni di scuola a Malta. Le famiglie di questi giovani sono state molto scrupolose: innanzitutto, hanno consentito un viaggio che nessuna autorità sanitaria vietava, inoltre hanno autonomamente e privatamente fatto eseguire i tamponi sui propri figli, altrimenti nessuno si sarebbe accorto della loro positività. Questi casi però trascinano in un inferno tutta la famiglia: anche il fratello piccolo, un 15 enne, che secondo la denuncia del padre su Facebook è stato bullizzato, minacciato ed emarginato da alcuni suoi coetanei pur essendo risultato negativo a due tamponi. In paese, a Squinzano, qualcuno li tratta come untori.

L’incubo ha avuto inizio quando uno dei ragazzi del viaggio a Malta è ripartito in Grecia ed è stato trovato positivo: si tratta di un 19 enne leccese di cui vi abbiamo già parlato. Una volta appresa la notizia è scattato l’allarme nelle famiglie, che hanno deciso di precipitarsi a fare il tampone privatamente. Il 19 enne è stato isolato subito a Squinzano, mentre la famiglia è andata nella casa a mare. Figlio piccolo e madre sono negativi dopo 2 tamponi (manca solo il secondo tampone sul padre, anche lui negativo). “È stata la buona occasione per riversare su di noi odio è attacchi politici, trattandoci come untori pur essendo negativi a due tamponi!”.

Link Sponsorizzato

Il padre, stufo di questi attacchi, ha deciso di uscire allo scoperto per denunciare chi tratta con la “violenza dell’ignoranza” dei ragazzini normali, come tanti, che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nel covid: tra l’altro non è chiaro se il SARS-CoV-2 sia stato trasmesso durante il viaggio, prima della partenza o in Grecia. È veramente difficile scoprirlo, perché il nuovo coronavirus, nonostante i negazionisti in crescita, non ha mai smesso di circolare in Puglia.

“Scusatemi, prima di saperlo da alcuni inqualificabili soggetti di Squinzano, che come al solito cercano sempre di trovare colpevoli, Vi comunico che mio figlio (abbiamo cancellato il nome per la privacy ndr), tornato da un viaggio a Malta per festeggiare la conseguita maturità, ieri sabato 08/08/2020 è risultato positivo al Covid, per fortuna senza alcun sintomo – scrive il padre su Facebook – Poiché stanno girando numerose notizie false, ho piacere di chiedere il vostro aiuto per fare chiarezza, soprattutto in ordine alla sequenza dei fatti. Mio figlio è tornato il 31/07 da Malta senza avvertire alcun sintomo ed in perfetta salute. Solo venerdì sera 7/08 abbiamo avuto notizia da voci non verificate, che un suo compagno di viaggio, che era ripartito per una vacanza ulteriore in Grecia, sarebbe risultato positivo ad un tampone effettuato all’arrivo in aeroporto a Mikonos. Peraltro nessuna notizia ufficiale ci era stata data. Ciononostante, sulla scorta della mia esperienza precedente di cui tutti voi siete al corrente, ho preteso che mio figlio Roberto si sottoponesse al tampone, nonostante altri due ragazzi in viaggio con lui a Malta nella stessa giornata fossero risultati negativi. A seguito del tampone effettuato sabato 08/08/2020 alle ore 16.30 mi veniva comunicata la positività di mio figlio.

Link Sponsorizzato

Naturalmente la cattiveria di quei soggetti innanzi indicati di Squinzano non ha fatto altro che travisare i fatti, al solo scopo di far del male a chi ha già il problema. Ad esclusione dei miei veri amici, molti hanno inventato che mio figlio nonostante la conoscenza della sua positività, abbia organizzato venerdì 7/08 una festa in casa propria. Ribadisco che Roberto non fosse assolutamente a conoscenza della sua condizione. Tanto per ristabilire la realtà dei fatti e far comprendere alla cattiveria di alcune persone, che continuano anche sui social a massacrare mio figlio, che la mia famiglia ha solo dimostrato responsabilità e attenzione verso gli altri. Grazie per quello, che sono sicuro, farete per me e per la mia famiglia.

Oltre alle minacce a mio figlio di anni 15, risultato negativo anche al secondo tampone effettuato ieri 14/08, che ove mai si fosse presentato in giro per Casalabate sarebbe stato picchiato. Quest’ultimo aspetto ci preoccupa più di ogni altro”. L’isteria collettiva e il clima di caccia alle streghe sono fenomeni che la scuola e l’informazione devono combattere, perché l’ignoranza funzionale avanza, e molti non sanno leggere le notizie sul covid-19: il rischio è di farsi dominare dall’atavico istinto di paura e aggressività che dominava gli uomini pre-moderni, oppure di rifugiarsi nel negazionismo difensivo al grido “non ce n’è coviddi!”.