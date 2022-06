Formazione, Trevisi: “Ancora ritardi nei pagamenti delle indennità di Garanzia Giovani e Mi formo e Lavoro”

PUGLIA – “Continuano ad arrivarci segnalazioni sui ritardi nei pagamenti delle indennità di Garanzia Giovani e nei pagamenti a docenti e corsisti di ‘Mi formo e lavoro’, nonostante le numerose promesse dell’assessore Leo. Ci sono addirittura corsisti che sono dovuti ricorrere alle vie legali solo per vedersi riconosciuto quanto gli spetta. Ancora una volta torniamo a sollecitare lo sblocco delle indennità di entrambe le misure”. Lo dichiara il consigliere del M5S Antonio Trevisi.

“Ormai non contiamo più le volte in cui abbiamo chiesto all’assessore Leo e agli uffici preposti chiarimenti su ritardi nei pagamenti e disservizi nelle diverse misure – continua il pentastellato – e non si può giustificare tutto parlando solo di carenza di personale.

Ritardi cronici nei pagamenti mettono in serie difficoltà i corsisti e la situazione non può più essere tollerata, soprattutto in un momento del genere in cui è fondamentale garantire liquidità. Non è possibile che chi ha svolto il proprio lavoro debba attendere mesi prima di ricevere quanto dovuto dalla Regione”.