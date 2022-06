Il film della settimana: “The Great Hack”

Per questo fine settimana vi consiglio la visione di The Great Hack film di genere documentario, uscito il 26 gennaio 2019 su Netflix, diretto da Karim Amer e Jehane Noujaim. Questo docu-film si basa sul mondo oscuro del crimine informatico, in particolare riprende un episodio chiave avvenuto nel 2018, lo scandalo da parte di Cambridge Analytica che violò la privacy degli utenti appartenenti a Facebook per influenzare il corso delle elezioni.

La regia ci permette di analizzare la bivalenza dei social network che da una parte permettono di avvicinarsi al prossimo, di limitare e diminuire le distanze ma dall’altra invece costruiscono la loro tela criminale che gli consente di manipolare le scelte della gente ed estorcere le informazioni private. Nella pellicola attraverso testimonianze e materiale processuale, scopriamo come i nostri dati sono stati e vengono ancora usati di nascosto. I personaggi coinvolti sono Alexander Nix, CEO di Cambridge Analytica, David Carrol, un intrapendente giornalista americano, Brittany Kaiser un ex maneger e Carole Cadwalladr, giornalista del quotidiano inglese The Guardian che ha fatto conoscere la storia dello scandalo.

La storia viene raccontata sia da chi ne è stato coinvolto direttamente che indirettamente, alcuni dei personaggi hanno pagato per le loro azioni, alcuni hanno solo riportato la storia, altri invece sono riusciti a farla franca. The Great Hack è un film ben definito, la storia ruota attorno anche a dei protagonisti invisibili, i dati. Nel documentario è palese come la moralità collettiva sostituisca la legge ancora impreparata nella lotta al crimine informatico. La rete è senza barriere protettive e scudi, il posto ideale per un hacher per rubare i dati delle persone senza lasciare le proprie tracce. La pellicola offre al pubblico un’alta tensione, affronta un tema molto attuale, illustrando una realtà apparentemente utopistica e surreale ma che di fatto è realistica, cruda e inquietante.