Il governo chiude le discoteche, stop alle danze. Ok nell’incontro con le Regioni, imprenditori nel panico

ROMA – Il governo ha riunito tutte le Regioni nel pomeriggio e ha decretato la fine delle danze: le Regioni dovranno adeguarsi al DPCM del 7 agosto scorso che sospende le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. C’è anche la stretta sulle mascherine da utilizzare nei locali all’aperto. Il governo non ha voluto transigere: si segue il principio di precauzione anche se non sono dimostrati casi di contagio nelle discoteche pugliesi. I responsabili della Puglia hanno provato a obiettare che il provvedimento rischia di essere troppo punitivo, senza reali prove che i luoghi da ballo all’aperto abbiano contribuito all’aumento della curva dei contagi. In effetti la maggior parte dei casi della nuova ondata salentina riguardano stranieri, vacanzieri di ritorno dall’estero e qualche ambiente ambulatoriale. Ma il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al DPCM. Alla fine tutte le regioni hanno dato l’ok. Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, nei giorni scorsi aveva ipotizzato la chiusura dopo Ferragosto in tutte le Regioni e così è stato. Il ministro Roberto Speranza sintetizza la nuova ordinanza in un tweet: “Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico. Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Avanti con prudenza”. Il presupposto su cui si basa un provvedimento che metterà in ginocchio l’industria della movida danzante è quello dei dati quotidiani dei contagi in continua crescita. “Eppure le terapie intensive sono vuote e si balla da giugno”, obiettano gli addetti ai lavori.

”Sentenza già annunciata: diventiamo un capro espiatorio per i problemi del governo – spiega Maurizio Pasca del SILB, organizzazione leader del settore dell’intrattenimento serale e notturno- La gente è disperata: c’è chi non incassa da 7 mesi ed è destinato al fallimento. La movida danzante genera 4 milioni di euro di fatturato, 800 milioni di gettito nelle casse dello Stato, 50 mila dipendenti: questo è un danno economico enorme. C’era già chi era rimasto chiuso e ora si dà la mazzata finale a chi ha aperto per cercare di stare in piedi. La stagione si programma un anno prima, si investono soldi: così si rovinano le persone. Abbiamo riaperto il primo di giugno e non è stato dimostrato alcun caso di contagio nelle discoteche. Nelle spiagge libere ci sono tanti assembramenti, però lì nessuno ha chiuso nulla”.

La candidata presidente del M5S alla Regione Puglia, Antonella Laricchia, parte all’attacco sulla chiusura delle discoteche:

“La decisione presa oggi dal Governo di chiudere le discoteche, poteva e doveva essere presa da Emiliano con l’aumento dei casi positivi al Covid. Invece il re dei provvedimenti spot, ha preferito non inimicarsi i gestori delle discoteche in campagna elettorale e lasciar fare al Governo, nonostante il DPCM del 7 agosto stabilisse che sulle aperture decidessero le Regioni in base all’andamento dei contagi. Emiliano dopo aver deciso di anticipare l’apertura delle discoteche a luglio, avrebbe dovuto da subito assicurare controlli adeguati e assicurare il rispetto della sua ordinanza. Invece, nonostante video che mostravano assembramenti nelle discoteche, con la mascherina indossata solo da pochissimi, non è stato fatto niente. L’ordinanza del 13 agosto con l’obbligo di mascherina dove non fosse possibile mantenere la distanza, è stata tardiva, e purtroppo ancora una volta non seguita da controllo adeguati. La Regione avrebbe dovuto mostrare un maggior senso di responsabilità, non girare la testa dall’altra parte, come fa sempre quando si tratta di prendere decisioni scomode”.