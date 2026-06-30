Un parco giochi in piazzetta Congedo con le giostrine donate dai Lions

Un nuovo spazio di gioco inclusivo per Lecce: il Lions Club Lecce Messapia dona nuove giostrine grazie al contributo della Fondazione Lions Clubs International.

Presentato, questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Carafa, il progetto con cui il Lions Club Lecce Messapia, grazie al contributo della Fondazione Lions Clubs International (LCIF), dona alla città nuove giostrine destinate a piazzetta Congedo, nel quartiere San Lazzaro.

Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione, l’accessibilità e il diritto al gioco per tutti i bambini, offrendo uno spazio in cui il gioco diventi occasione di incontro, socializzazione e condivisione.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, l’assessore all’Ambiente Severo Martini e la presidente del Lions Club Lecce Messapia, Nadia Gala, la quale ha illustrato il valore dell’iniziativa e il percorso che ha portato alla sua realizzazione.

<Con questa donazione vogliamo lasciare alla città un segno concreto del nostro impegno – ha dichiarato la presidente Gala – Non si tratta soltanto di nuove giostrine, ma della volontà di creare uno spazio in cui tutti i bambini possano giocare insieme, senza barriere, favorendo relazioni, integrazione e senso di comunità. Ringraziamo la Fondazione Lions Clubs International per aver creduto nel progetto e l’amministrazione comunale per la collaborazione che ne ha reso possibile la realizzazione>. La presidente ha fatto anche sapere che nei prossimi giorni saranno sensibilizzati i commercianti sull’importanza della cura e del controllo delle giostrine, anche per scongiurare atti vandalici. L’installazione è stata prevista per il prossimo 20 luglio, e l’inaugurazione il 22.

L’assessore Martini ha sottolineato la proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Lions Club Lecce Messapia, che ha consentito di restituire alla città uno spazio pubblico ancora più accogliente e fruibile per le famiglie. <Finalmente la piazzetta sarà ravvivata – ha detto – Il parco giochi rappresenta anche un segnale di aggregazione>.

Sui ringraziamenti ha insistito il sindaco Poli Bortone. <Piazzetta Congedo è stata riqualificata ma è rimasta “priva di vita” – ha considerato – Ma la piazza è una “agorà”, un’occasione d’incontro, e la presenza delle giostrine rappresenta la possibilità di incontro delle famiglie, in un posto fino ad ora possiamo dire deserto. Per questo siamo profondamente grati al Lions Club Lecce Messapia, anche per lo spirito d’inclusione che continua ad esprimere con le sue iniziative. Inoltre, in un periodo in cui le famiglie sono profondamente cambiate, anche rispetto all’organizzazione dei tempi e degli spazi quotidiani, il gesto di accompagnare un bambino al parco non può che costituire una forma d’attenzione speciale per i più piccoli. E portare un bambino al parco giochi per fruire di un gioco è sicuramente un valore>.