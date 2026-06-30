Lo Sport che unisce, il talento che ispira. Martignano celebra le sue eccellenze sportive

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MARTIGNANO (Lecce) – Martignano rende omaggio ai suoi campioni. Mercoledì 1° luglio 2026, alle ore 18.30, nella suggestiva cornice di Palazzo Palmieri, presso il Parco Turistico Culturale Palmieri, l’Amministrazione comunale conferirà gli Encomi Civici ad alcuni atleti che, con talento, sacrificio e determinazione, hanno saputo distinguersi ai più alti livelli sportivi, portando il nome della comunità ben oltre i confini locali.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività che qualificano Martignano come Comune dello Sport, rappresenta un momento di riconoscimento nei confronti di cittadini che, attraverso i loro risultati e i valori dello sport, costituiscono un esempio positivo per le nuove generazioni.

La serata sarà coordinata dal giornalista Marco Renna e sarà aperta dai saluti del consigliere comunale delegato allo Sport Enzo Rosato. Seguiranno gli interventi del prof. Stefano Polidori, Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università del Salento, e del Sindaco di Martignano, prof. Luigino Sergio.

Nel corso della cerimonia saranno consegnati gli encomi civici a:

– Manuel Bianco, giovanissimo campione italiano MTB di categoria nella specialità Cross Country (XC), distintosi per gli importanti risultati raggiunti nel ciclismo agonistico grazie a passione, disciplina e costante impegno;

– Anna Filieri, si è affermata tra le protagoniste del Natural Bodybuilding internazionale grazie a una straordinaria combinazione di talento, disciplina e determinazione. Dopo aver conquistato l’argento in una competizione internazionale WNBF a Igea Marina, ha raggiunto il prestigioso traguardo del doppio titolo internazionale ai campionati di Varsavia, ottenendo anche la Pro Card WNBF, riconoscimento che le ha consentito l’accesso alla categoria professionistica. Da qui la partecipazione al mondiale di Los Angeles nel 2025 che l’ha vista conquistare il secondo posto. I suoi risultati, frutto di rigorosi allenamenti e grande spirito di sacrificio, rappresentano un motivo di orgoglio e un esempio di eccellenza sportiva;

– Diego Martano, classe 2007, è un giovane calciatore cresciuto nel settore giovanile del Lecce. Dopo l’esperienza con il Galatina, è stato acquisito a titolo definitivo dal Barletta 1922, neopromosso in Serie C. Esterno offensivo mancino, è considerato uno dei prospetti più promettenti della sua generazione e rappresenta un’importante scommessa per il futuro del club pugliese;

– Pantaleo Cretì, classe 2008, è uno dei più promettenti talenti del calcio italiano. Dopo aver mosso i primi passi da giovanissimo nel Salento, a Martignano prima e nella Marino Academy poi, si è distinto per qualità tecniche, continuità di rendimento e capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva, nel settore giovanile del Monza, contribuendo alla brillante stagione della squadra, qualificatasi ai playoff con largo anticipo. Convocato nella Nazionale italiana Under 15, 16 e 17 ha confermato il proprio valore anche in ambito internazionale. Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte del Grasshopper Club Zurigo, prestigiosa società della massima serie svizzera, dove prosegue il proprio percorso di crescita, affermandosi come uno dei talenti più interessanti della sua generazione. Nella stagione 2025/2026 è risultato il giocatore più giovane andato in gol;

– Tommaso Pantaleo Milanese, classe 2002, è un centrocampista cresciuto calcisticamente nel Salento tra Caprarica di Lecce, l’Academy Corvino e la scuola calcio di Fabrizio Miccoli, prima di approdare nel settore giovanile della Roma. Con il club giallorosso ha esordito tra i professionisti in UEFA Europa League, realizzando anche il suo primo gol europeo contro il CSKA Sofia. Nel corso della carriera ha maturato esperienze con Alessandria, Cremonese, Venezia, Carrarese e Ascoli, società con la quale si è affermato quest’anno conquistando la promozione in serie B e il trasferimento a titolo definitivo. Ha inoltre indossato la maglia delle Nazionali giovanili italiane dall’Under 16 all’Under 20, distinguendosi per talento, professionalità e costante crescita sportiva.

Nel corso dell’evento interverrà inoltre, in collegamento da remoto, il Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, a testimonianza del valore sportivo e umano espresso dagli atleti premiati.

«Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita personale e collettiva – sottolinea il Sindaco Luigino Sergio –. Con questi encomi vogliamo esprimere la gratitudine della comunità a giovani che, con il loro impegno e i loro successi, rendono orgogliosa Martignano e trasmettono ai nostri ragazzi valori fondamentali quali sacrificio, lealtà, rispetto e determinazione.»

La cittadinanza è invitata a partecipare a una serata dedicata allo sport, al merito e all’orgoglio di una comunità che riconosce e valorizza le proprie eccellenze.