Emergenza sulla Collepasso-Maglie: Tir in fiamme e traffico in tilt, il rogo divampa anche nelle campagne

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SALENTO – Pomeriggio di massima allerta lungo la strada che collega Collepasso a Maglie, dove un Tir in transito ha improvvisamente preso fuoco, scatenando un incendio di vaste proporzioni.

Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dal forte caldo della giornata, si sono propagate rapidamente dal mezzo pesante alla vegetazione circostante, avvolgendo in breve tempo anche i terreni e le campagne adiacenti all’arteria stradale.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato di una massiccia macchina dei soccorsi. Sul posto sono confluite d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dai distaccamenti di Maglie e del comando provinciale di Lecce, impegnate in una difficile operazione di spegnimento per domare i focolai e circoscrivere il fronte del fuoco, reso insidioso dalle fiamme alte.

Insieme ai pompieri, sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Casarano. I militari dell’Arma hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a bloccare completamente la viabilità in tutta la zona, una misura necessaria vista l’estrema pericolosità dell’incendio ancora in corso.

Per ragioni di sicurezza, il blocco alla circolazione è stato esteso anche alle strade secondarie e interpoderali che costeggiano la carreggiata principale, completamente invase dal fumo e lambite dal rogo.