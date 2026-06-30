Lupiae Servizi, stato di agitazione. L’azienda convoca un incontro il 10 luglio, ma la protesta continua con un sit-in

LECCE – Si riaccende la tensione sindacale in Lupiae Servizi. Le organizzazioni sindacali Ugl Terziario, Slai Cobas e Confintesa hanno proclamato lo stato di agitazione e avviato formalmente la procedura di raffreddamento prevista dalla legge 146 del 1990, preannunciando anche una giornata di sciopero che sarà comunicata successivamente. Nel frattempo, nonostante l’azienda abbia manifestato l’intenzione di convocare i lavoratori per il prossimo 10 luglio nel tentativo di riaprire il confronto, i rappresentanti sindacali sarebbero orientati a proseguire con il sit-in di protesta fino a quando non arriveranno risposte concrete alle rivendicazioni avanzate da mesi.

Al centro della vertenza ci sono soprattutto due temi ritenuti prioritari dai lavoratori: l’adeguamento della paga oraria e il riconoscimento dei corretti livelli di inquadramento contrattuale. Secondo le organizzazioni sindacali, le richieste sono state presentate da tempo, ma il confronto non ha ancora prodotto un compromesso soddisfacente.

Nella comunicazione inviata alla Commissione di Garanzia sul diritto di sciopero, oltre che al sindaco di Lecce, alla Prefettura, alla Questura e ai vertici di Lupiae Servizi, i sindacati ricordano come, nonostante i numerosi incontri con l’amministrazione comunale e con il management della società, non siano stati assunti impegni formali per migliorare le condizioni economiche dei dipendenti storici.

Nel documento viene inoltre evidenziato che, dal 1° gennaio 2019, i lavoratori avrebbero subito un cambio di contratto con la perdita di un livello di inquadramento, mentre ad altri dipendenti sarebbero stati riconosciuti benefici economici, avanzamenti di livello, superminimi e straordinari. Una situazione che, secondo le sigle sindacali, avrebbe generato disparità di trattamento all’interno dell’azienda.

L’ultimo incontro tra le parti si è svolto il 18 giugno alla presenza del management di Lupiae Servizi, del direttore del personale e dei consulenti del lavoro. In quella sede era stato concordato un aggiornamento al 30 giugno, con la richiesta formale di esaminare i costi per verificare la sostenibilità economica delle richieste sindacali, finalizzate al recupero di diritti che, secondo le organizzazioni dei lavoratori, sarebbero stati sottratti ormai da oltre sette anni.

Per questo motivo Ugl Terziario, Slai Cobas e Confintesa chiedono che la società dia priorità all’adeguamento delle retribuzioni orarie e degli inquadramenti prima di procedere con nuove selezioni o procedure concorsuali. In assenza di segnali concreti, la mobilitazione è destinata a proseguire con il sit-in già annunciato e, se il confronto del 10 luglio non dovesse produrre risultati, resta sul tavolo anche la proclamazione dello sciopero.