Il mondo delle professioni in campo alle regionali, Marco Rizzo corre con Fitto: “A Bari le nostre istanze”

C’è anche il mondo delle professioni in campo con Raffaele Fitto. Marco Rizzo, giovane e stimato geometra di Poggiardo, si candida con la lista del presidente “La Puglia Domani”. “La mia candidatura nasce per rappresentare il mondo delle professioni tecniche in Regione: parte dall’esigenza di far sentire la nostra voce a Bari – spiega- Il candidato presidente Raffaele Fitto ha accolto tutti i rappresentanti del mondo delle professioni per avviare una nuova fase”.

I pugliesi hanno voglia di voltare pagina, secondo il candidato al Consiglio regionale Marco Rizzo, “perché i fallimenti del centrosinistra sono tanti, dalla sanità ai rifiuti, dall’agricoltura fino al mondo delle imprese: è tutto fermo”. Nel centrodestra la sfida è aperta e la differenza potrebbero farla proprio i “volti nuovi” della politica, come Marco Rizzo.