Lecce Pizza Village, ultimo weekend di gusto in piazza Mazzini

LECCE – Amanti della pizza a raccolta per un ultimo weekeend di gusto in piazza Mazzini a Lecce. Fino a domenica 9 agosto, forni a legna accesi ogni sera a partire dalle 19 e oltre 40 pizzazioli salentini e napoletani all’opera per la sesta edizione di “Lecce Pizza Village” organizzata dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, con il patrocinio del Comune di Lecce e di Confcommercio Lecce. Un’invasione di odori e sapori da non perdere sul quadrilatero di piazza Mazzini trasformato per l’occasione nella più grande pizzeria a cielo aperto di Puglia.

Dieci laboratori per i maestri che impastano e sfornano senza sosta, una postazione dedicata alla pizza senza glutine, tavoli e posti a sedere allestiti intorno alla fontana per godersi in totale relax una pizza di qualità: la scelta è tra una gustosa “margherita” e una “marinara”, nella versione salentina oppure in quella napoletana, magari da accompagnare con una birra ghiacciata. Gradita sorpresa per tifosi e appassionati di calcio, il maxi-schermo che trasmetterà in diretta le partite della Champions League (venerdì Juventus-Lione e sabato Barcellona-Napoli).

Organizzata nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, la rassegna celebra un inedito gemellaggio tra pizza salentina e napoletana che, se pur con caratteristiche diverse, sono parte di un’unica storia fatta di tradizione, qualità e passione. Una storia raccontata ogni sera, al Pizza Village, dalle sapienti mani dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce, guidati da Marco Paladini, insieme allo storico Master Pizza & Street Food Vesuviano guidato da Luigi Pirozzi.

Lecce Pizza Village nasce come approfondimento di Agrogepaciok – Salone nazionale del food & beverage di qualità – ed in particolare del Forum Pizzeria incentrato sulla promozione dell’arte della pizza. Nel corso della manifestazione, infatti, si svolgeranno anche focus su materie prime, impasto, tecniche di lavorazione, lievitazione e cottura, a cura del gruppo Mpgs che promuove la cultura del mangiare sano nel mondo della pizza. Non manca l’intrattenimento, ogni sera con le selezioni musicali, interviste, dediche e messaggi a cura di Alessia Cuppone e Roberto Del Sole.

Anche quest’anno, Lecce Pizza Village conferma la presenza di partner importanti leader nazionali nel loro settore di riferimento, come Molino Polselli, fra i principali molini italiani, Delizia Spa storico caseificio di Noci, insieme ad Heineken Italia con il brand Dreher, oltre agli sponsor tecnici Ghs Salento Food Service, Cursano Distribuzione, Fernando Pensa e Isolp.

Apertura ogni sera alle 19. Per info e aggiornamenti consultare la pagina Facebook di Lecce Pizza Village.