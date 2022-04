L’Osapp chiede maggiore sicurezza per la salute della polizia penitenziaria: “Nessuno screening”

LECCE- Subito dopo il lockdown sono iniziate nuovamente le attività di traduzione detenuti per motivi di giustizia in tutta Italia, comprese anche le traduzioni aerea, ma fino ad ora senza alcun monitoraggio della salute degli “addetti ai lavori”: non è stato effettuato uno screening o tamponi al personale di polizia penitenziaria. Il sindacato Osapp lancia l’allarme tramite il vice segretario regionale Puglia, Ruggiero Damato: “Gli atteggiamenti da parte dell’amministrazione penitenziaria confermano la scarsa o inesistente prevenzione per uomini e donne della polizia penitenziaria durante questa dolorosa pandemia in corso. Mentre siamo nel vivo della seconda ondata, ancora una volta gli ultimi ad essere tutelati sono i poliziotti penitenziari”.

Il sindacato OSAPP chiede alla politica di mettere in agenda la prevenzione anche nel carcere leccese. I tamponi sono fondamentali per intercettare eventuali focolai silenziosi. I poliziotti penitenziari si spostano attraverso diversi luoghi di ricovero, ma anche attraverso le regioni e in tutta una serie di uffici: sono una categoria molto esposta ecco perché gli screening sono fondamentali.