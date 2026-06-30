Nove associazioni unite per il Gran Galà dell’Estate, venerdì 17 luglio: il Salento si prepara alla notte più esclusiva

Il Salento si prepara a vivere una serata all’insegna dell’eleganza, delle relazioni istituzionali e del networking con il “Gran Galà dell’Estate”, in programma venerdì 17 luglio 2026, dalle ore 22.30, nella cornice del Casamar Nature Club di Otranto. L’iniziativa rappresenta una novità assoluta per il territorio salentino: per la prima volta, infatti, nove associazioni di professionisti della provincia di Lecce hanno deciso di unire le forze per organizzare un unico grande evento dedicato al mondo delle professioni e delle relazioni istituzionali.

L’appuntamento, promosso dalla Camera Civile Salentina, nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro capace di coniugare alta rappresentanza, confronto tra professionisti e momenti di convivialità. Accanto all’associazione organizzatrice hanno aderito Camera Penale, Giovani Confindustria, AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), Unione Giovani Commercialisti, Lions Club “Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini”, Professione Italia Lecce, Associazione Italiana Giovani Notai (ASIGN) e Associazione Giovani Consulenti del Lavoro, dando vita a una collaborazione inedita nel panorama professionale salentino.

A rendere ancora più esclusiva la manifestazione contribuirà anche la location. Il Casamar Nature Club ospiterà infatti l’unico evento del venerdì sera dell’intero mese di luglio, trasformandosi nel punto di riferimento della movida d’élite del Salento. I temi che caratterizzeranno la serata saranno divertimento, relazioni ed eleganza, con un rigoroso dress code “elegant evening dress”. L’accesso sarà consentito esclusivamente su invito.

Il Gran Galà dell’Estate punta così a diventare un momento di incontro privilegiato per consolidare il network professionale del territorio e celebrare, sotto le stelle del Salento, quella che gli organizzatori definiscono la vera festa dell’estate.