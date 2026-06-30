Gallipoli, assalto alla gioielleria Freddo: bottino ingente e fuga dopo l’inseguimento

GALLIPOLI (Lecce) – Pochi minuti sono bastati per mettere a segno un colpo da migliaia di euro nel cuore di Gallipoli. Una banda composta da quattro uomini, tutti con il volto coperto da passamontagna, ha assaltato nella notte la storica gioielleria “Freddo”, in Corso Roma, riuscendo a fuggire dopo un inseguimento ad alta velocità con la polizia.

L’azione è scattata intorno alle 3. I malviventi hanno forzato l’ingresso dell’attività commerciale e hanno ripulito vetrine, espositori e cassetti, impossessandosi di un ingente quantitativo di preziosi. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione.

La fuga è avvenuta a bordo di una Porsche Cayenne con targa ritenuta probabilmente contraffatta. L’auto è stata intercettata da una pattuglia del commissariato di Gallipoli, dando il via a un inseguimento lungo le strade della provincia, al quale si sono unite anche le volanti dei commissariati di Galatina e di Lecce.

I banditi hanno proseguito la corsa fino alle porte del capoluogo salentino, imboccando la strada statale 613 in direzione Brindisi, dove sono riusciti a dileguarsi.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e di diversi distributori di carburante lungo il percorso di fuga, nella speranza di identificare i responsabili del colpo.