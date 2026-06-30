Schianto tra auto e scooter sulla provinciale per San Foca: muore il padre, grave il figlio

Terribile schianto questa sera, intorno alle 21, lungo la strada provinciale 145, che collega Melendugno alla marina di San Foca. Un’auto, una Fiat Panda, con a bordo dei turisti polacchi, e uno scooter Kawasaki, si sono scontrati violentemente, per cause ancora da chiarire.

A farne le spese è stato Cosimo Damiano Poleti, 36enne di Lizzanello, che si trovava col figlio di 7 anni in sella alle due ruote. Per l’uomo, purtroppo, ogni soccorso è risultato inutile. Il bambino, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Vito Fazzi di Lecce, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Lievi, invece, le conseguenze per gli occupanti dell’auto, due coniugi e i loro due bambini, che hanno riportato soltanto alcune contusioni.

L’esatta dinamica dei fatti è affidata ai carabinieri, che dovranno accertare anche eventuali responsabilità. Su disposizione del magistrato di turno, i due mezzi sono stati posti sotto sequestro.