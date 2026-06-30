Auto di una donna in fiamme, incastrati dalle telecamere: a processo zio e nipote

TAURISANO (Lecce) – Zio e nipote a processo per l’incendio di un’auto, attentato riconducibile a questioni private. Un decreto di giudizio immediato è stato spiccato dal gip Marcello Rizzo nei confronti di G.P. e A.P., rispettivamente di 46 e 53 anni, residenti entrambi a Taurisano. L’attentato risale alla notte del 22 aprile 2026 quando i due uomini, esecutore materiale secondo le indagini condotte dagli agenti del locale commissariato sarebbe stato il nipote, avrebbero cosparso con del liquido infiammabile una Peugeot 3008, di proprietà di una donna.

Dalle immagini estrapolate da alcune telecamere di videosorveglianza, si vede il nipote raggiungere l’abitazione prima dei fatti per poi uscirvi munito di un casco, di liquido infiammabile nonché di una bicicletta per raggiungere l’auto della persona offesa, con la piena consapevolezza dello zio che lo accompagnava alla porta al momento dell’uscita e gli riapriva al suo rientro.

Le fiamme si propagarono anche sulle mura dell’edificio. Con l’aggravante dell’aver profittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Nel corso delle indagini, zio e nipote sono stati convocati in commissariato ma nel corso dell’interrogatorio si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ad incastrarli, come detto, furono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze.

Da qui la richiesta e il decreto di giudizio immediato nei confronti dei due familiari. Processo fissato per il 17 novembre 2026 davanti al tribunale monocratico ma l’avvocato difensore Giorgio Caroli ha già presentato istanza di abbreviato davanti alla giudice Tea Verderosa.