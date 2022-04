Paolo Pagliaro accanto a Cristina Rota: inaugurata la sede di Corigliano D’Otranto

Corigliano d’Otranto ha accolto Paolo Pagliaro, candidato alle elezioni regionali nella lista del presidente Fitto La Puglia domani, con entusiasmo e partecipazione per il taglio del nastro del comitato elettorale, allestito dal coordinamento cittadino del Movimento Regione Salento, guidato dal coordinatore Ivan Cofano.

Presente accanto a Paolo Pagliaro, per un cammino in comune con obiettivi simili seppur diversi. uniti dal forte amore per il territorio, Cristina Rota, candidata sindaco della lista Tradizione e Futuro.

Si vota anche a Corigliano d’Otranto per il Consiglio comunale ed anche in questo caso si sogna aria di cambiamento. Ed proprio lei ad introdurre e presentare Paolo Pagliaro come l’uomo giusto per far partire, non ripartire, il Salento.

Una serata all’insegna all’insegna dell’unione tra la lista di Cristina Rota ed il Movimento Regione Salento, all’insegna del dialogo e della buona politica. La politica dei fatti e non delle parole, una politica su misura del Salento, maltrattato e penalizzato dal Bari – centrismo imperante e da un modo di interpretare il bene pubblico che in 15 anni di governi di centrosinistra ha messo in ginocchio la Puglia ed a maggior ragione il Salento, così come ha evidenziato Paolo Pagliaro nel suo intervento che non ha risparmiato stoccate secche sulla Sanità, Agricoltura, Infrastrutture, e l’ha fatto in modo chiaro ponendo l’accento sulla sua visione.

“La politica che noi intendiamo fare – ha affermato Pagliaro – è una politica finalizzata veramente all’interesse dei cittadini, in particolar modo a chi è rimasto indietro, ed è sempre stata sempre una mia vocazione. La mia storia è fatta di impegno nei confronti di chi è rimasto indietro e ne sono orgoglioso. Noi facciamo fatti, combatteremo sempre per questa terra; noi siamo quelli che non si fermano il giorno dopo le elezioni, non siamo una meteora che si fa vedere in campagna elettorale. Noi combattiamo ogni giorno, in modo costante, noi siamo un movimento strutturato che sarà sempre presente sui territori”.

Tra gli applausi ed i migliori auspici, sia per le amministrative che vedono la lista di Cristina Rota impegnata, sia per le regionali di cui Paolo Pagliaro è uno dei protagonisti, continua il percorso verso l’appuntamento del 20 e 21 settembre.

