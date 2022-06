Passa la mozione per chiedere il trasferimento al patrimonio comunale di alcuni immobili situati a Frigole

LECCE – È passata nell’odierno Consiglio comunale la mozione urgente, proposta da Antonio Rotundo, Ernesto Mola, Sergio della Giorgia e Gabriele Molendini, che impegna il sindaco a fare richiesta, ai sensi della L. R. 23/2018, alla Regione Puglia di trasferimento al patrimonio comunale di alcuni immobili situati nella marina leccese di Frigole, ritenendo gli stessi di pubblico interesse ed essenziali alla crescita economica e sociale della frazione leccese.

Lo sviluppo della piccola comunità di Frigole è legato tra l’altro alla valorizzazione dei tantissimi beni immobili alcuni dei quali situati nel cuore del borgo di proprietà dell’ex ersap – si legge nella mozione – La legge regionale 11 giugno 2018 N° 23 all’art. 3 espressamente prevede che ” i beni ex Riforma fondiaria possono essere trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale”. Secondo i promotori della mozione sono trasferibili i seguenti immobili siti nella frazione di Frigole rientrano pienamente nella previsione legislativa:

1)immobile via R. Almagia 5, angolo via Virgilio Rizzo denominato ex Murri.

2)Masseria Frigole piazza L. Alberti.

3)immobile denominato ex cooperativa piazza L. Alberti.

4)immobile ex Poste via Adriano Balbi.

