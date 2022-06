Piano ospedaliero, aumentano i posti letto e il personale. Ma per il centrodestra è aria fritta

PUGLIA – In mattinata a Bari, Michele Emiliano ha presentato il nuovo piano ospedaliero. Amargine della presentazione del nuovo piano ospedaliero della Regione Puglia il presidente ha dichiarato che “tutto il personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid dovrà avere il premio, che andrà non solo a tutta la sanità pubblica, ma anche alla sanità ecclesiastica e privata che ha partecipato con noi al contrasto del virus. Ho sentito qualcuno dire che noi non pagheremo privati ed ecclesiastici: non è così. Quello è un sistema diverso, il pagamento avviene direttamente da parte del Governo, dal ministero della Salute, e se dovesse ritardare noi siamo pronti ad anticipare queste somme in modo tale che questi dipendenti che ci hanno dato una mano abbiano il premio Covid nello stesso periodo in cui lo avranno i pubblici, perché la sanità contro il Covid è stata una sola, non è stata divisa tra privata e pubblica“.

Il governatore ha parlato di un piano ospedaliero per gestire l’ondata del Covid d’autunno e per riprendere a regime le normali prestazioni ordinarie, che nei due mesi di lockdown sono state sospese. “So bene quello che alcuni di voi stanno passando, per questo abbiamo raddoppiato i turni del personale, assunto nuovi medici, e stiamo rafforzando tutta la rete ospedaliera – ha spiegato Emiliano –

Ho chiesto ai prefetti una riunione urgente per aumentare i controlli, in particolare su spiagge e movida, visto che le regole ci sono ma solo una parte dei pugliesi le rispetta. Il virus sta girando per il mondo ed è pronto a tornare con tutta la sua forza. Quindi non abbassate la guardia, perché il Covid fa male e i controlli saranno sempre più intensi.

Il nostro piano ospedaliero è un traguardo e un punto di partenza. Siamo stati talmente efficienti e credibili in questi mesi da avere l’ok da parte del Ministero ad aggiungere 1255 posti letto alla nostra capacità, portando a 13.725 i posti letto su tutto il territorio regionale. Stiamo raddoppiando i posti di terapia intensiva, passando da 304 a 580, con 276 rianimazioni e ben 285 posti letto di sub intensiva, rafforzando anche gli ospedali di base. E stiamo organizzando in maniera rigorosa i percorsi di emergenza-urgenza, perché un ospedale (così come una Rsa o una fabbrica) per il Covid è come un pagliaio dove basta buttare un cerino e si incendia tutto. Tutti i nostri pronto soccorso saranno quindi regolati da regole ferree.

La Puglia può contare su una squadra addestrata e stimata e tutti sanno di poter contare su di noi. I nostri stock di DPI, dispositivi di protezione individuale, hanno salvato persino altre regioni, così come i nostri ospedali. E oggi siamo in grado di dare una mano dalla Puglia anche ai nostri fratelli albanesi.

Stiamo reggendo il sistema nel suo complesso, sanitario ed economico. Non sappiamo quando questa emergenza finirà, né quando avremo il vaccino. Sarà una battaglia lunga nella quale però non possiamo più chiudere niente, un altro lockdown non è sostenibile, dobbiamo consolidare un sistema che consenta alla società di vivere con grande precauzione la normalità.

IL COMMENTO DEL CENTRODESTRA

Su Facebook il candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto, paragona Emiliano a Cetto La Qualunque in una scena di un famoso film che riporta un comizio in ospedale. “Emiliano stamattina in conferenza stampa: ‘Più posti letto per tutti!’, ‘Raddoppieremo i posti di terapia intensiva’, ‘Rafforzeremo tutti gli ospedali di base’ e ‘Potenzieremo la medicina territoriale’… E in questi cinque anni dove è stato? Se ne ricorda oggi: a 47 giorni dalle elezioni! Emiliano e Cetto La Qualunque: non notate incredibili somiglianze?”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, rincara la dose:

“La Puglia ha il tasso più alto di mortalità specifica per il Covid 19 tra tutte le Regioni Sud e delle isole italiane. Il lockdown possiamo dire che abbia ‘salvato’ le Regioni meridionali, ma non che sia riuscito a frenare la situazione in Puglia. Se, idealmente, la Lombardia non facesse parte dell’Italia, in Puglia avremmo la stessa e identica mortalità specifica del dato nazionale.

Dinanzi a questo dato oggettivo, Emiliano e Lopalco non si permettano, di nuovo, di parlare della mortalità soprattutto degli ultranovantenni: sono vite umane che restano sulla coscienza di chi (ovvero Emiliano) ha impedito ai medici di Medicina Generale di toccare e incontrare i pazienti. Sono morti che restano sulla coscienza di chi ha lasciato colpevolmente gli anziani nelle RSSA senza alcuna assistenza. Sono morti dovuti ai ritardi di presa in carico dei pazienti COVID positivi.

Quanto alla rete ospedaliera, Emiliano ha dimostrato in cinque anni di essere capace di tante chiacchiere e di essere, invece, una nullità nei fatti. Oggi, nonostante gli annunci, è impedito l’accesso agli anziani non autosufficienti, ai disabili e ai malati di mente nelle RSSA e nei centri diurni perché il Dipartimento di Prevenzione non fa più tamponi dovendo sorvegliare gli immigrati e ha ceduto il compito ai Distretti ignari di tutto ed impreparati al compito.

Oggi, se si prova a chiamare qualsiasi CUP per recuperare una prestazione, ci si trova di fronte a difficoltà insormontabili. Oggi, se si prova a ricoverarsi in qualsiasi ospedale della Puglia, ci si trova in strutture sguarnite, senza personale e che cadono letteralmente a pezzi. Oggi, se si prova a chiedere una prestazione ambulatoriale, ci si rende conto di quante chiacchiere dica Emiliano. Oggi, se si chiede un presidio protesico, si prende atto di come i disabili siano lesi nella loro dignità e nei loro diritti.

Siamo di fronte, con tutta evidenza, a una inefficienza e incapacità gestionale che Emiliano tenta di mascherare continuamente con proclami e annunci roboanti che non trovano alcun riscontro nella realtà.

La Puglia non ha bisogno di slogan, ha bisogno di fatti, di responsabilità e di un Presidente adeguato a rappresentarla”.