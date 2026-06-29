Blitz congiunto al campo Panareo: sequestrati oltre 3 chili di droga e tre espulsioni

LECCE – Oltre tre chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati, 162 persone identificate, 51 veicoli controllati e tre cittadini stranieri irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione. È il bilancio dell’operazione “Alto Impatto” condotta all’alba di oggi al Campo Panareo di Lecce, che sorge sulla statale 7ter.

Al blitz, coordinato dal questore Giampietro Lionetti, hanno preso parte oltre 100 operatori di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di unità cinofile, Reparti mobili, Polizia Stradale, Polizia Locale e personale Enel per il controllo degli impianti elettrici e degli eventuali allacci abusivi.

Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati 671 grammi di cocaina, suddivisi in due panetti, 1.019 grammi di marijuana e 1.295 grammi di hashish, tutti occultati nell’area.

L’operazione rientra nella strategia definita dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Natalino Manno, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità e avviare un percorso di riqualificazione dell’area.

Durante i controlli sono state inoltre elevate due sanzioni amministrative per irregolarità nell’attività di commercio di veicoli usati. Sul fronte dell’immigrazione, tre persone risultate irregolarmente presenti sul territorio nazionale sono state raggiunte da provvedimenti di espulsione: due sono già state accompagnate al Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, mentre una terza è in attesa della convalida dell’espulsione per il successivo accompagnamento alla frontiera.

Nel corso delle verifiche sono stati acquisiti anche elementi sulla regolarità urbanistica ed edilizia dell’area. Gli accertamenti serviranno a programmare, a settembre, l’abbattimento dei manufatti risultati abusivi.