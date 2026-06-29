Poli Bortone-Roccella. Congedo : imperdonabili le parole di disprezzo sulla sofferenza altrui

“Chi si nasconde dietro una tastiera per insultare e denigrare gli altri fa davvero pena. Ma quando l’odio e il disprezzo si accaniscono sulla sofferenza altrui, si supera ogni limite di decenza. Per questo motivo, i commenti social rivolti al ministro Roccella, che sta vivendo ore di angoscia e preoccupazione per la scomparsa del marito, così come quelli indirizzati al sindaco Adriana Poli Bortone dopo il furto subito, sono semplicemente imperdonabili.
È arrivato il momento di promuovere una vera svolta culturale contro la deriva dell’odio sui social network. La libertà di esprimere opinioni non può mai trasformarsi nella legittimazione dell’insulto, del dileggio o dello sciacallaggio di fronte al dolore delle persone. Servono più responsabilità, più rispetto e una condanna netta, senza ambiguità, di ogni forma di violenza verbale che avvelena il dibattito pubblico.“
È arrivato il momento di promuovere una vera svolta culturale contro la deriva dell’odio sui social network. La libertà di esprimere opinioni non può mai trasformarsi nella legittimazione dell’insulto, del dileggio o dello sciacallaggio di fronte al dolore delle persone. Servono più responsabilità, più rispetto e una condanna netta, senza ambiguità, di ogni forma di violenza verbale che avvelena il dibattito pubblico.“
Lo dichiara il deputato salentino di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.
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