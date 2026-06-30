Maxi operazione contro la contraffazione, abusivismo e sfruttamento del lavoro minorile sul litorale salentino

Su disposizione del Prefetto di Lecce Natalino Manno è stata avviata una attenta pianificazione di servizi di controllo finalizzati a colpire i fenomeni della contraffazione, del commercio abusivo e, con massima priorità, dello sfruttamento del lavoro minorile.

Le attività ispettive si concentreranno soprattutto nelle aree a maggiore densità commerciale, e soprattutto nelle zone a più alta affluenza turistica del territorio salentino.

Tale attività di controllo, programmata in un apposito tavolo tecnico tenutosi presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, i cui primi risultati saranno resi noti nella conferenza stampa che si terrà domani pomeriggio presso il Comando Provinciale di Lecce, ha coinvolto, oltre ai militari delle Fiamme Gialle, anche il personale delle Polizie Locali dei comuni costieri che hanno collaborato attivamente al contrasto di tali condotte illecite.

L’operazione si inserisce nel quadro degli interventi più ampi pianificati dalla Prefettura, su varie direttrici, per cercare di arginare fenomeni che non soltanto alterano il mercato e danneggiano le imprese oneste, ma rappresentano spesso il terminale di filiere illecite ben più oscure, all’interno delle quali si annidano lo sfruttamento lavorativo e l’impiego illegale di minori.

Al riguardo è stata promossa una mirata azione di sensibilizzazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per favorire l’attivazione dei controlli presso le aziende operanti nei diversi settori dell’economia locale, in particolare agricoltura, ristorazione e servizi turistici, con l’obiettivo di verificare e sanzionare eventuali irregolarità o abusi. Grazie a questa proficua collaborazione interistituzionale tra la Prefettura e gli Uffici del Lavoro, è stato redatto l’allegato vademecum esplicativo.

Detto documento sintetizza in modo chiaro il perimetro entro il quale le imprese possono operare legittimamente, nel pieno rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, offrendo una guida sicura agli operatori economici e contrastando i fenomeni di sfruttamento alla radice.

Contiene informazioni sulla normativa attualmente in vigore in tema di lavoro minorile, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nei vari settori economici, sull’apprendistato e sul sistema sanzionatorio amministrativo e penale vigente in caso di mancato rispetto delle norme in questione.

In questo contesto la Prefettura ha interessato anche le Associazioni di categoria invitandole ad avviare, nei confronti delle imprese loro associate, un percorso virtuoso, teso a favorire la cultura dell’etica del lavoro e del rispetto della dignità della persona.

Il citato vademecum è stato trasmesso loro per la massima diffusione presso le aziende che operano in particolare nel settore turistico, della ristorazione, delle aziende balneari ed agricole, con l’obiettivo stringente di evitare che la mancata osservanza delle disposizioni vigenti, in tema di lavoro minorile e di impiego di manodopera, possa comportare la lesione di diritti fondamentali, tutelati dalla nostra Costituzione.

In particolare i titolari degli stabilimenti balneari sono stati sollecitati a collaborare con le Forze di Polizia e le Polizie Locali territorialmente competenti, segnalando qualsiasi situazione sospetta, perché solo grazie ad una azione sinergica tra tutte le Istituzioni e la comunità sociale è possibile stroncare la cultura dell’indifferenza e della sopraffazione, che alimenta l’illegalità e la negazione dei diritti di tutti, soprattutto di coloro che vivono in condizioni di fragilità e marginalità.

Il Prefetto di Lecce ha espresso il più vivo ringraziamento al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, a tutte le Fiamme Gialle salentine, ai Sindaci dei Comuni costieri per il prezioso contributo dei corpi di Polizia Locale e ai vertici dell’Ispettorato del Lavoro per la collaborazione fornita.

“La legalità e la sicurezza delle nostre coste sono priorità assolute per la Prefettura,” ha dichiarato il Prefetto. “L’eccellente coordinamento tra la Guardia di Finanza e le Polizie Locali dimostra che la squadra Stato è coesa e presente. Questa sinergia, arricchita dalla collaborazione con gli Uffici del Lavoro e dalla nascita del nuovo vademecum operativo, non solo protegge l’economia sana del nostro territorio da una concorrenza sleale e distruttiva, ma ripristina la dignità del lavoro, stroncando sul nascere l’inaccettabile fenomeno dello sfruttamento dei minori. I controlli e l’opera di prevenzione proseguiranno senza sosta per tutta la stagione estiva, al fine di garantire a residenti e turisti un Salento sicuro e accogliente.”