La ricetta del giorno: Frittata di spaghetti

Ingredienti per 4 persone:
400 gr di spaghetti
4 uova fresche
150 gr di formaggio grattugiato
100 gr salumi misti tagliati a cubetti
80 gr di scamorza affumicata tagliata a cubetti
50 gr gr di burro
olio evo
sale
pepe
Procedimento:
Lessare la pasta in abbondante acqua salata;
Scolarla al dente e versarla in una coppa capiente;
Aggiungere le uova;
Mescolare bene;
Aggiungere il formaggio, il sale, il pepe, i salumi, la scamorza affumicata, il burro
Amalgamare;
Scaldare l’olio in una padella antiaderente;
Versare gli spaghetti;
Cuocere a fuoco medio per qualche minuto;
Quando si è formata una crosticina sul fondo, rivoltare la frittata è cuocere dall’altro lato;
Adagiare ssu un piatto da portate e servire calda o fredda.
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