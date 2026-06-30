La ricetta del giorno: Frittata di spaghetti

Ingredienti per 4 persone:

400 gr di spaghetti

4 uova fresche

150 gr di formaggio grattugiato

100 gr salumi misti tagliati a cubetti

80 gr di scamorza affumicata tagliata a cubetti

50 gr gr di burro

olio evo

sale

pepe

Procedimento:

Lessare la pasta in abbondante acqua salata;

Scolarla al dente e versarla in una coppa capiente;

Aggiungere le uova;

Mescolare bene;

Aggiungere il formaggio, il sale, il pepe, i salumi, la scamorza affumicata, il burro

Amalgamare;

Scaldare l’olio in una padella antiaderente;

Versare gli spaghetti;

Cuocere a fuoco medio per qualche minuto;

Quando si è formata una crosticina sul fondo, rivoltare la frittata è cuocere dall’altro lato;

Adagiare ssu un piatto da portate e servire calda o fredda.