Pierfranco Bruni: “In condizione di provvisorietà e rischio non si possono mettere a rischio alunni docenti e personale scolastico”

“Credo che il Governatore della Puglia – ha dichiarato Pierfranco Bruni, candidato Presidente alla Regione Puglia per Fiamma Tricolore, non abbia ben compreso il rapporto tra salute pubblica e pubblica istruzione, ovvero tra pandemia, ancora in corso, e scuola. Il problema, ha sottolineato Pierfranco Bruni, è molto serio e si sta facendo confusione proprio intorno a modelli pedagogici ed educativi. Ma come si pensa di aprire le scuole in una contraddizione che imperversa e danneggia tutti i cittadini? Parlare di scuola – ha precisato il candidato presidente Pierfranco Bruni – vuol dire parlare di una agenzia educativa che coinvolge non solo l’apparato scolastico ma un intero territorio e delle comunità di vita a partire dalle famiglie. La scuola in Puglia, in una situazione di emergenza e con la provvisorietà di oggi, non può assolutamente aprire. Non può aprire fino a quando continueranno ad esserci contagiati e fino a quando non ci saranno sicurezze certe. Il ministro – ha rimarcato Bruni – non può garantire nessuno e tanto meno il Governatore della Puglia che ha gestito la questione in modo poco accorto”.

