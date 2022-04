Pierfranco Bruni: Voglio che la Puglia possa diventare la vera Capitale delle Culture

“Voglio che la Puglia diventi il vero centro della cultura dei Mediterranei e dei Balcani, ha sostenuto il candidato presidente della Regione per Fiamma Tricolore.

“Una realtà concreta senza fattori di episodicità di parziali eventi. Questo è possibile, ha detto Bruni, trasformando la Fiera del Levante, oltre che agenzie economia e di commercializzazione, un Salone Permanente delle Culture attraverso attività in grado di coinvolgere tutti gli ambiti dei beni culturali: dalla editoria alle arti, dalla antropologia alle scienze, dalla cinematografia al teatro.

“Un Salone, ha chiosato Pierfranco Bruni, che sia in grado di realizzare incontri di civiltà, di filosofie e di popoli. Ovvero un intrecciare beni materiali con beni immateriali.

“Sarebbe un centro unico in tutta l’Europa, ha concluso Pierfranco Bruni, proprio per la sua stanzialità e la quotidianità delle attività. Una vera e propria Via delle Culture con il coinvolgimento centrale e diretto della Regione Puglia e con la collaborazione di organismi esterni compreso il Mibact.

“Tutte le attività culturali istituzionali, ha aggiunto Bruni, dovrebbero essere ospitate da questo Salone creando intorno una filiale di manifestazioni e indotti articolati secondo le attività in programma. Bari come centro di concerto con tutte le città della Puglia e il territorio. La Puglia diventerebbe la vera Capitale della Cultura”.