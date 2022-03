Regionali, Paolo Pellegrino candidato nel collegio di Lecce con Italia in Comune

Avvocato civilista, ex direttore generale Asl e consigliere regionale nel quinquennio 2015-2020 con l’incarico di vice presidente della III Commissione Sanità e di delegato del presidente Michele Emiliano all’edilizia sanitaria.

Si presenta così Paolo Pellegrino, candidato consigliere regionale nella circoscrizione di Lecce per le Regionali del 20 e 21 settembre nella lista di Italia in Comune.

“Da oggi – spiega Pellegrino – inizia la nostra avventura, di una forza politica giovane, moderna ma che potrà contare sull’esperienza e sul saper fare di tantissimi amministratori locali che hanno scelto di aderire a Italia in Comune, il movimento fondato dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Ringrazio il vice coordinatore nazionale Michele Abbaticchio e tutti i referenti regionali e provinciali, per la fiducia e per il sostegno alla mia candidatura.

Negli ultimi mesi della legislatura regionale Italia in Comune, che ho avuto l’onore di rappresentare in qualità di capogruppo, ha dimostrato di saper interpretare le istanze dei pugliesi tramutandole in proposte di legge e in atti concreti, mettendo sempre al centro l’interesse pubblico.

Il nostro è un programma elettorale chiaro, basato sull’ascolto e sul confronto con i territori. Sanità, agricoltura e turismo sono i tre principali pilastri sui quali si dovrà basare l’azione del prossimo governo regionale, soprattutto per valorizzare ancor di più le potenzialità dell’intero Salento, investendo in infrastrutture, trasporti e in una rete assistenziale e territoriale di qualità per il comparto sanitario”.