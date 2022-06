Scontro frontale nella notte: auto invade la corsia opposta. In ospedale due giovani

TAURISANO (Lecce) – Un colpo di sonno che poteva essere fatale. Sarebbe questa una delle cause all’origine del terribile scontro frontale andato in scena a notte fonda sulla strada provinciale 66 che collega Ugento a Taurisano. L’impatto è avvenuto intorno alle 2.30 tra una Renault Clio ed un’Audi condotte da due ragazze, una 28enne ed una 29enne, di Ugento e di Taurisano.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto realizzata dai carabinieri del Norm della compagnia di Casarano, intervenuti sul posto per i rilievi, pare che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta generando lo scontro frontale a tutta velocità. Le auto sono andate distrutte, trasformate in trappole metalliche per le due conducenti ma anche per gli altri due passeggeri, uno per ogni veicolo, che sono rimasti incastrati. I vigili del fuoco del fuoco sono intervenuti per liberarli ed affidarli alle cure dei sanitari del 118.

Le due ragazze alla guida sono state condotte in codice rosso presso l’ospedale di Casarano, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Una di loro ha rimediato una prognosi di 10 giorni, mentre l’altra deve essere ancora sottoposta ad accertamenti prima che i medici possano esprimersi. Entrambe sono state sottoposte ai test alcolemici e tossicologici di rito, che hanno dato esito negativo. Gli altri due feriti hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto.

Ascoltate dai militari, diretti dal tenente Giancarlo Coluccia, una delle due ragazze ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno che l’ha portata a perdere il controllo della propria auto proprio nell’istante in cui nelle corsia opposta sopraggiungeva l’altra, provocando l’impatto. Ulteriori approfondimenti verranno eseguiti dagli investigatori per accertare le responsabilità.