Superbonus 110%, l’incontro a Galatone. Trevisi: “Riqualificazione energetica completa a costo zero”

GALATONE (Lecce) – Illustrare ai cittadini il superbonus 110%, una misura per migliorare la qualità della vita e andare nella direzione di uno sviluppo economico che sia davvero sostenibile. È questo il tema del convegno che si terrà giovedì 20 agosto, alle ore 19, a Galatone in contrada Torre a cui parteciperà il consigliere regionale Antonio Trevisi.

“Parliamo – spiega Trevisi – di una misura che permette una completa riqualificazione energetica delle proprie abitazioni a costo zero”.

Interverranno l’ingegner Angelo Padovani insieme al consigliere Antonio Trevisi, copromotore della legge Ecobonus, reddito energetico e moneta complementare. Modera l’architetto Giuseppe Resta.

“Vogliamo una Puglia diversa e abbiamo idee rivoluzionarie per trasformare questo sogno in realtà. Basti pensare che grazie al M5S la nostra è la prima regione italiana in cui è stato istituito il reddito energetico, dopo la sperimentazione partita dal comune di Porto Torres e abbiamo dato il nostro contributo di idee e proposte proprio per il Superbonus 110% e il Reddito energetico nazionale. Spiegheremo in cosa consiste il superbonus e quali sono i suoi vantaggi. Abbiamo messo le basi per un percorso che porterà a rendere sostenibili ed energeticamente autosufficienti tutti gli edifici italiani”.

