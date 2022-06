Taglio del nastro a Cursi per il Comitato elettorale di Paolo Pagliaro

CURSI (Lecce) – Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Cursi la sede del comitato elettorale di Paolo Pagliaro, candidato alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre nella lista del Presidente, la Puglia Domani.

Grande partecipazione dei simpatizzanti e di tutti i militanti della locale sezione del Movimento Regione Salento presenti con tutto il direttivo in prima linea ed è stata anche l’occasione per ufficializzare le deleghe con la coordinatrice Nunzia Mele che ha la delega alla Buona Sanità, e poi il vice coordinatore Maurizio Romano con delega al Sociale, Giovanni De Giorgi delega Turismo e Marketing, Tommaso Polo delega al Buon Governo, Luigi Frisullo delega alla Sicurezza, Riccardo Santoro delega alle creature non umane, Anna Maria Montenero delega Moda e Spettacolo, Pierpaolo Zollino delega ai Trasporti, Giovanni Marrocco delega allo Sport, Samuele Sindico delega all’Ambiente e Salvatore Gaetani delega all’Agricoltura e alla Pesca.

Il taglio del nastro ha dato il via ad una serata di condivisione e riflessione su quelli che sono i reali problemi del Salento e sul modo in cui bisogna affrontarli.

“Ringrazio gli amici di Cursi che sono stati eccezionali e mi hanno fatto veramente sentire a casa. Questo è un percorso stimolante, è una sfida difficile, che stiamo affrontando da squadra, uniti, perché tutti abbiamo capito che è il momento giusto per ridare dignità al nostro Salento e porteremo in regione tutte le istanze necessarie a far crescere questo territorio. Ad iniziare dalla questione Trasporti e Infrastrutture, che sono macchie gravissime per il nostro territorio, non si può continuare così perché non può esserci sviluppo ”. Ha dichiarato Paolo Pagliaro.

Le aperture dei comitati elettorali a supporto dell’editore salentino continueranno nei prossimi giorni su tutto il territorio salentino.

