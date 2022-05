Carceri esplosive, poliziotti soli, pochi e nelle vesti di sanitari con i pazienti psichiatrici

LECCE – L’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria, quale sindacato maggiormente rappresentativo di categoria, torna a denunciare la grave situazione gestionale del C3 (nuovo padiglione che era stato aperto per presunti covid e nuovi arrivi: oggi viene utilizzato per gli isolamenti sanitari) e reparto ROP (reparto osservazione psichiatrica): il personale già non è sufficiente a tenere sotto controllo tutta la popolazione carceraria, ma viene pure utilizzato per gestire pazienti psichiatrici. “In carcere arrivano personaggi come quello che è accusato di aver ucciso Eleonora e Daniele – spiega Ruggiero Damato, vicesegretario regionale OSAPP – Per fortuna le forze dell’ordine hanno fatto un lavoro straordinario: faccio un plauso a inquirenti, magistrati e carabinieri, ma ora chi lo gestisce per decenni un soggetto che potrebbe aver bisogno di cure psichiatriche, nel momento in cui la giustizia dovesse riconoscerlo colpevole?”.

Ci sono molte risposte che non vengono date da anni al sindacato di polizia penitenziaria, senza contare che cose normali in qualsiasi campo, come formazione e addestramento, vengono fatte molto raramente. “Ci vengono riferiti problemi strutturali che non dovrebbero esistere visto la recentissima costruzione del Padiglione C3: non è stata mai smentita la mancanza di collaudi, di ascensori, sistemi automatizzati, apertura stanze detentive, cancelli, cucine per la preparazione di derrate alimentari per i detenuti e tanto altro, che di fatto appesantiscono e non poco il delicato servizio e il suo regolare svolgimento.

Link Sponsorizzato

Non parliamo poi del turno notturno, dove per la gestione dell’intero padiglione si impiega un solo agente o massimo due, spesso ultracinquantenni. Ma tutto ciò pare non sortire nessun interessamento dei vertici Regionali e Nazionali dell’amministrazione Penitenziaria.

Per tali ragioni chiediamo oggi, come abbiamo chiesto nel passato senza aver alcun riscontro, l’invio di un congruo numero di personale di Polizia Penitenziaria (almeno 30/40 unità) sopratutto nel ruolo agenti assistenti maschile per garantire la minima gestione del padiglione con il riconoscimento dei più minimi diritti oggettivi e soggettivi del personale che oggi più di ieri vengono meno come quello del congedo sopratutto quello estivo dei permessi e altro. L’unica alternativa è la chiusura del reparto in attesa di nuovo personale, come era stato annunciato, ma puntalmente smentito dai fatti che sono sotto gli occhi di tutti.

Stesso ‘copione’ vale anche per la gestione del ROP (reparto osservazione psichiatrica): è stato disatteso il protocollo Regionale firmato a suo tempo, che prevedeva il personale sanitario adeguato per gestire i malati psichiatrici, oggi ‘scaricati’ sulla Polizia Penitenziaria, che dovrebbe occuparsi solo di sicurezza e dell’incolumità del personale, senza avere contatti diretti con i detenuti ricoverati.

Link Sponsorizzato

Oggi, invece, la polizia penitenziaria subisce pressioni psicologiche per la gestione del contenimento sanitario, agressioni fisiche e verbali e situazioni sempre più anomale: decine di poliziotti sono assenti per le cure da stress da lavoro correlato e aggressioni fisiche e verbali, le quali hanno comportato uno stato di agitazione psicofisica, e alterazione del sistema cardiocircolatorio, come certificato dall’invio degli stessi presso il nosocomio leccese Vito Fazzi dai sanitari (pertanto tutto documentabile).

Pertanto chiediamo un immediato riscontro e correttivi alle sopracitate problematiche che vivono i poliziotti penitenziari di ogni ruolo e grado, ma sopratutto nel ruolo agenti e assistenti, chiediamo inoltre di farci sapere qualcosa sullo stato psicofisico dei poliziotti assenti per tali ragioni: quali sono le iniziative intraprese per la salvaguardia psicofisica degli stessi da parte di chi gestisce il sistema penitenziario?”. La domanda è ancora in attesa di risposte.