Trovato senza vita in mare: identificato il corpo. Si tratta di un 44enne

GALATONE – GALATINA (LECCE) – Ha un nome e un’identità l’uomo rinvenuto privo di vita nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio lungo il litorale ionico. Si tratta di Andrea Marra, 44 anni, originario di Galatina. Il corpo è stato localizzato in località “Montagna Spaccata”, nel tratto di costa che unisce il territorio di Galatone alla marina di Santa Maria al Bagno (Nardò).

La drammatica scoperta è avvenuta intorno alla mezzanotte, ad opera di un giovane che stava effettuando un’escursione in mare a bordo di una tavola da SUP (Stand Up Paddle). Il ragazzo, dopo aver avvertito un ostacolo in acqua, si è imbattuto nel cadavere del 44enne e, superato lo shock iniziale, ha prontamente lanciato l’allarme contattando i numeri di emergenza.

Le operazioni di recupero della salma, rese complesse dall’oscurità, hanno richiesto l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, del Nucleo Sommozzatori di Taranto e dei militari della Guardia Costiera della delegazione di Santa Caterina.

La svolta nelle indagini per l’identificazione del corpo è giunta nelle ore successive, grazie al formale e doloroso riconoscimento da parte dei familiari. Restano tuttavia ancora da chiarire le cause che hanno determinato la tragedia e l’esatta dinamica dell’accaduto: sul caso sono in corso approfonditi accertamenti da parte delle autorità competenti, che al momento non escludono alcuna ipotesi, dal malore improvviso all’evento accidentale.