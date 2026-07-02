Poli Bortone denuncia oltre cento haters: “Mi hanno dato della ladra, ora lo dimostrino in tribunale: ho rinunciato allo stipendio”

LECCE – Oltre cento denunce per diffamazione aggravata contro gli autori dei messaggi offensivi e diffamatori comparsi sui social dopo il terzo furto subito nella sua villa. La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha scelto la sala giunta di Palazzo Carafa per annunciare, questa mattina, un’iniziativa destinata ad aprire un fronte giudiziario contro quello che definisce un clima di odio personale e istituzionale. Al suo fianco l’avvocata Francesca Conte, incaricata di seguire tutti i procedimenti, che ha lanciato un monito agli autori dei post: “Si preparino il mutuo”.

“Ho convocato questa conferenza stampa per annunciare a questi signori che da oggi sono denunciati per diffamazione aggravata”, ha esordito la prima cittadina, spiegando di aver deciso di reagire dopo una lunga serie di attacchi personali, insulti, episodi di body shaming e accuse di aver rubato denaro pubblico, scatenatisi in particolare dopo il furto subito nella sua abitazione, Dove sono stati trafugati, ricordi personali, gioielli e altri beni. Poli Bortone ha spiegato di non aver ricevuto solidarietà dall’ex sindaco, precisando però di non attribuire importanza a questo aspetto. “Questa volta non intendo più essere buonista. Ho deciso di andare fino in fondo, come ha fatto anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. Mi sono ispirata a lei perché mi sono detta: perché lasciare passare quest’odio sociale?” (per guardare interviste e dichiarazioni, basta premere sulle immagini ndr).

Tra gli esempi citati durante l’incontro con la stampa, il sindaco ha letto diversi commenti pubblicati sui social. “Mi hanno scritto: ‘Ladra, ha rubato soldi’. Bene, questi signori si predispongano a trovare gli atti da cui si evinca che io abbia rubato. Qualcuno sostiene che mi rifarò con nuovi parcheggi: vorrei capire quale sia il nesso. Altri scrivono ‘tra ladri non ci si tocca’, quindi anch’io apparterrei alla categoria dei ladri. Vorrei capire sulla base di cosa”. Non sono mancati riferimenti agli insulti legati all’età. “Mi hanno definita ‘ferro vecchio’, ma questi sono messaggi che alimentano l’istigazione all’odio. C’è perfino chi esalta chi è entrato a rubare nella mia casa, devastando anche ricordi personali”.

Poli Bortone ha poi respinto anche le accuse relative ai compensi percepiti durante la sua carriera politica. “Qualcuno sostiene che io prenda diversi stipendi. Il vitalizio me lo sono pagato personalmente: per trent’anni noi parlamentari versavamo contributi trattenuti dalle indennità, insieme ai contributi per la sanità e al partito. Quando sono stata eletta sindaco nelle precedenti esperienze ho rinunciato allo stipendio da sindaco perché ero parlamentare. In questo terzo mandato ho scelto di percepire il vitalizio rinunciando invece allo stipendio da sindaco e quindi anche al trattamento di fine rapporto che il mio predecessore ha regolarmente percepito”. E, con una punta di ironia, ha commentato anche uno degli epiteti ricevuti: “‘Befana fascista’? Mi vanno bene tutt’e due, sia il sostantivo sia l’aggettivo”.

Il sindaco ha quindi rivendicato il proprio percorso professionale e annunciato che non farà alcuna eccezione. “Lavoro da quando sono uscita dal liceo classico. A diciotto anni insegnavo al liceo artistico. Ho sempre lavorato, ho sempre studiato, sono professore associato di Letteratura latina e poi ho scelto la politica. Non farò sconti a nessuno, neppure se tra i denunciati dovessero esserci persone che conosco. Ho consegnato tutto il materiale al mio avvocato e sarà la magistratura a fare il suo corso”. Poi, la sindaca ha ironizzato sulle offese: “Befana fascista? Mi vanno bene tutt’e due, sia il sostantivo sia l’aggettivo”.

L’avvocata Francesca Conte ha spiegato che le denunce riguardano oltre cento profili social e che l’obiettivo è contrastare una deriva sempre più pericolosa. “Molta gente equivoca la libertà di esprimere un’opinione con il diritto di diffamare le persone. Chi pensa di nascondersi dietro un nickname sappia che lo individueremo. Sono post scellerati che incitano all’odio personale e istituzionale. Sono vere e proprie bombe a orologeria”. La legale ha sottolineato come alcuni commenti arrivino persino a giustificare il furto subito dal sindaco. “Dire che si fa bene a rubare significa istigare a delinquere. È un messaggio gravissimo”.

Conte ha inoltre evidenziato la particolare violenza di molti attacchi rivolti alla sindaca, anche da parte di altre donne. “È arrivato il momento di dire basta, soprattutto quando ci si trova davanti a un percorso personale e istituzionale immacolato. Chiederemo a chi l’ha definita una ladra di produrre le prove di questa accusa. Se non saranno in grado di farlo, faranno bene a prepararsi un mutuo”. Infine ha ribadito il significato dell’iniziativa giudiziaria: “Il messaggio che vogliamo lanciare è che la violenza delle parole può trasformarsi in violenza fisica e alimentare un clima di odio sociale che non può essere più tollerato”.