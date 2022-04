Covid, 67 positivi in Puglia, 6 nel leccese. In mattinata positiva una donna di Taurisano

PUGLIA – Nelle scorse 24 ore sono stati individuati sei nuovi positivi della provincia Leccese: uno straniero ventiseienne, una 71enne, una turista 21enne e tre altri contatti di pazienti già noti. Questi casi sono rientrati nel bollettino epidemiologico di oggi, martedì 22 settembre 2020: sono stati registrati 4516 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 67 casi in Puglia (34 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 10 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione). È stato registrato 1 decesso nella provincia di Taranto. In mattinata, però, sono stati individuati dal Dipartimento di gene prevenzione dell’Asl di Lecce altri due casi che non sono ancora contemplati nel bollettino: una signora che vive a Roma ma è residente a Taurisano e un altro paziente del sud Salento.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 381.476 test.

4371 sono i pazienti guariti.

2190 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.142, così suddivisi:

2.780 nella Provincia di Bari;

586 nella Provincia di Bat;

761 nella Provincia di Brindisi;

1.692 nella Provincia di Foggia;

765 nella Provincia di Lecce;

503 nella Provincia di Taranto;

54 attribuiti a residenti fuori regione;

1 provincia di residenza non nota.