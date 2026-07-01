Emergenza suicidi nel carcere di Lecce: quinta vittima in pochi mesi. A togliersi la vita un 38enne

LECCE – Nel carcere di Lecce si continua a morire. Un detenuto si è tolto la vita nelle scorse ore. Ed è il quinto suicidio in poco più di due mesi e mezzo. L’ultima vittima, in ordine cronologico, è un 38enne originario di Cerignola (popoloso comune della provincia di Foggia), di recente condannato a 10 anni in un processo di primo grado avvito dopo un’inchiesta antidroga. Il giovane è stato ritrovato senza vita all’interno della sua cella.

A nulla sono valsi i soccorsi seppur tempestivi. Su disposizione della pm di turno, Rosaria Petrolo, sul corpo del 38enne è stata eseguita l’autopsia. subito dopo la salma è stata riconsegnata ai familiari. Ma nel carcere di Lecce è ormai emergebza suicidi. Nei mesi scorsi due decessi “per sospetta overdose o per abuso di farmaci”. Un altro, per impiccagione. Un quarto, ancora, tutto da decifrare. In appena due mesi, tra aprile e maggio. Il 20 maggio, nel reparto di Infermeria, è morto un 39enne di Galatone. Agli arresti, il giovane si trovava per una rapina, il 5 febbraio scorso, in una farmacia, a Seclì. Soffriva di attacchi epilettici che curava con farmaci antispastici. Il malore, i soccorsi, la morte. Su cui è stata aperta un’indagine. Primo passo: l’autopsia che verrà eseguita da un medico legale. Nel frattempo gli inquirenti hanno chiesto al carcere di poter acquisire la cartella clinica del 39enne.

Ventiquattro ore dopo, giovedì 21 maggio, altro decesso: un 26enne egiziano è stato ritrovato privo di vita in cella. Anche in questo caso, a nulla sono serviti i soccorsi. Il giovane era detenuto nel braccio C2 riservato ai reclusi con sentenza definitiva. A breve l’istanza di scarcerazione sarebbe finita al vaglio di un giudice. Nelle ultime telefonate con la sua avvocata, sembrava tranquillo. Con una sola richiesta: poter avviare contatti telefonici con la madre in Egitto. In Italia, infatti, era solo. Lavorava come badante in casa di un anziano, a cui era molto legato, a Lecce. Poi, i problemi: spaccio. E l’arresto. Anche in questo caso sarà l’autopsia a fare luce sulle cause della morte.