Lupiae Servizi, i lavoratori tornano in piazza: sit-in davanti a Palazzo Carafa per chiedere risposte

Nuova mobilitazione dei lavoratori della Lupiae Servizi, che annunciano un sit-in di protesta per lunedì 6 luglio, dalle 10 alle 12, davanti a Palazzo Carafa, sede del Comune di Lecce. L’iniziativa, promossa dalle organizzazioni sindacali insieme ai dipendenti della società partecipata, è stata formalmente comunicata al sindaco di Lecce, alla Prefettura e ai vertici della Lupiae Servizi con l’obiettivo di sollecitare un intervento immediato sulle questioni ancora irrisolte che riguardano il personale.
Alla base della protesta, spiegano i promotori, vi è il mancato rispetto degli impegni assunti nel corso dei precedenti incontri istituzionali e aziendali, oltre al susseguirsi di rinvii che, secondo i lavoratori, stanno alimentando un clima di crescente preoccupazione e malcontento. Le organizzazioni sindacali denunciano come, nonostante le rassicurazioni fornite nelle diverse sedi di confronto, non siano ancora arrivate risposte concrete e definitive alle problematiche sollevate, con il rischio di compromettere ulteriormente la serenità dei dipendenti e il regolare svolgimento delle attività della società.
Il presidio, viene sottolineato nella comunicazione inviata alle istituzioni, si svolgerà in forma pacifica e democratica e rappresenta un appello rivolto al Comune, alla Prefettura e alla stessa Lupiae Servizi affinché vengano rispettati gli accordi già assunti e sia convocato con la massima urgenza un tavolo di confronto capace di arrivare a soluzioni definitive.
Con la manifestazione del 6 luglio i lavoratori intendono riportare al centro dell’attenzione la vertenza, chiedendo che cessino i continui rinvii e che vengano finalmente fornite risposte certe sulle questioni aperte, ritenute indispensabili per garantire stabilità, serenità e prospettive chiare al personale della partecipata comunale.
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