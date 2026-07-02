Tragedia sulla strada: perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata, muore un uomo

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PRESICCE (Lecce) – Una terribile tragedia si è consumata nelle ultime ore sulle strade del Salento, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un drammatico fuori strada.

La vittima, di cui ancora non si conoscono le generalità, viaggiava alla guida di una Fiat Grande Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita dalla carreggiata, compiendo un vero e proprio volo prima di terminare la sua corsa sul fondo di una scarpata, dove si è schiantata violentemente contro il tronco di un albero.

I soccorsi si sono attivati immediatamente, ma le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente lunghe e complesse.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, giunti sul posto, hanno dovuto lavorare a lungo per tagliare le lamiere dell’abitacolo accartocciato, insieme ad una squadra arrivata da Gallipoli e ai carabinieri della radiomobile di Tricase.

Una volta estratto l’uomo, grazie allo sforzo congiunto dei caschi rossi e dei Carabinieri, il corpo è stato affidato ai sanitari del 118 di Galliano, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso a causa dei gravissimi traumi riportati nell’impatto.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale: il traffico della zona è rimasto a lungo rallentato, complice anche il massiccio flusso di veicoli tipico della stagione estiva.

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