Elezioni, “presidenti di seggio costretti a comprare i lucchetti”. La replica: “Solo un piccolo ritardo”

LECCE – Le votazioni non sono nemmeno cominciate che già scoppiano le polemiche. È stata una giornata movimentata per scrutatori e presidenti di seggio che oggi hanno preparato tutto per consentire lo svolgimento delle elezioni di domenica e lunedì in sicurezza. Si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e per il referendum sul taglio dei parlamentari. Ci saranno protocolli rigidissimi da seguire e matite da disinfettare a ogni voto. I preparativi erano previsti fino alle 18, poi le porte avrebbe dovuto chiuderle l’incaricato del Comune. Ma alcuni presidenti di seggio, vedendo che non arrivava nessuno, hanno provveduto da soli. “Le porte delle sezioni avrebbero dovuto chiuderle al termine dei lavori ma non si è presentato nessuno per due ore- ha protestato Alberto Russi – Così abbiamo comprato i lucchetti (e anche gli agganci in alcuni casi) e abbiamo fatto da soli”.

“È esacerbatamente vergognoso che un Presidente di Seggio dopo aver finito in tempi rapidi l’insediamento dello stesso,debba attendere quasi due ore per ricevere il lucchetto atto a chiudere il seggio ed attendendo invano debba commissionare l’acquisto del lucchetto alla sua segretaria – scrive su Facebook un altro dei responsabili dei seggi – Già questo compito lo osserviamo per mero spirito di servizio e veniamo remunerati da fare pena,in piu’ dobbiamo anche provvedere a quello che il Comune non osserva di compiere! È vero, al limite no vi è mai peggio! Grazie sindaco, avevo proprio bisogno di acquistare un lucchetto di sabato sera!”.

Link Sponsorizzato

L’assessore Sergio Signore dà una versione diversa: “Bastava attendere il funzionario incaricato dal Comune, che ha fatto il giro di diverse sedi e ha chiuso tutte le sezioni. Bisognava dargli il tempo. Si è trattato di un piccolo ritardo. Sono le solite polemiche politiche”.